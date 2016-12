Arcipelago toscano: le sette perle del Tirreno

L'arcipelago toscano è un mosaico di forme e paesaggi diversi. Questa varietà ha influenzato in modo suggestivo ciascuna località, permettendo di diversificare anche l'offerta turistica: alcune isole ospitano prevalentemente giovani che hanno voglia di divertirsi in compagnia, altre sono un vero e proprio rifugio nella natura per chi cerca oasi di pace, con la voglia di staccare dalla frenesia quotidiana. Comune denominatore, sono comunque le acque cristalline e il profumo inconfondibile della macchia mediterranea. Le temperature miti, rendono inoltre questo parco una meta d'eccellenza in tutte le stagioni per escursioni, trekking ed immersioni.



Un' isola per ogni vacanza - L'isola d'Elba, la terza per estensione in Italia e la principale dell'arcipelago, è stata scenario di numerose civiltà e dominazioni: dalla colonizzazione etrusca all'impero napoleonico. Oltre che per arte, storia e cultura, l'Elba si distingue per l'abbondanza delle risorse metallifere e per le incontaminate bellezze del paesaggio. Attualmente il 50% del territorio è zona protetta. Da non perdere, il monte Capanne, le pinete rigogliose, le scogliere e le spiagge, estremamente varie, sia per tipologia che per colore.



Splendori del Giglio - A pochi km dal promontorio dell'Argentario si trova l'isola del Giglio, la seconda isola per grandezza dell'arcipelago. Il 90% del suo territorio si può ancora definire selvaggio, le acque del mare sono cristalline e color smeraldo e i fondali sono poco pescosi. Una caratteristica del suo paesaggio sono le scogliere di granito, che si alternano alle piccole e silenziose baie ed alle spiagge sabbiose. Particolarmente tipico è l'approdo di Giglio Porto, pittorescamente incorniciato da alberi e vigneti. Il comune di Isola del Giglio comprende anche Giannutri, un paradiso naturalistico, particolarmente adatto a coloro che sono alla ricerca del contatto con la natura più selvaggia. Giannutri anticamente abitata da un piccolo nucleo di romani, conserva un minuscolo porto, alcuni reperti di ville e numerosi, suggestivi relitti subacquei di navi.



L'isola garibaldina - Nell'isola di Capraia, in cui Giuseppe Garibaldivisse per molti anni, più vicina alla Corsica che alla costa toscana, oltre al mare limpidissimo e alla roccia vulcanica, spiccano inconfondibili i profumi che aleggiano nell'aria, primo fra tutti quello del lentisco. Anticamente chiamata Aegilium, deve il suo nome alla presenza di capre selvatiche.



L'isola di Dumas - Montecristo, l'isola più meridionale della provincia livornese, è stata dichiarata Riserva naturale biogenetica dal Consiglio d'Europa: località selvaggia e disabitata (fatta eccezione per i guardiani), è la più distante dalla terraferma. Proprio qui fu ambientato il celebre romanzo Il Conte di Montecristo di Alexander Dumas. Le uniche costruzioni presenti sul territorio sono l'antico monastero, a 345 m d'altezza, e la villa Watson-Taylor, edificata nell'Ottocento dall'ex proprietario inglese dell'isola.



Da prigione a parco naturale - L'isola di Pianosa, lo dice il nome, è pianeggiante, malgrado la costa rocciosa, ed è l'unica dell'arcipelago ad essere formata da rocce sedimentarie. Famosa, fino al 1966, per il suo storico penitenziario e per il muro che la divide in due parti, l'isola custodisce antichi resti archeologici risalenti all'epoca romana, come le catacombe e la bella villa romana di Agrippa. Aree protette al 100%, il territorio ed il mare di Pianosa ospitano una ricca varietà faunistica marina. L'accesso all'isola è limitato alle cento visite giornaliere ed è subordinato ad un permesso del Ministero.



La mitica - L'isola di Gorgona, la più piccola dell'arcipelago, è un penitenziario: i punti più suggestivi sono Cala Scirocco e Cala Martina. Ricoperta quasi interamente da folti boschi di pini e di flora tipica della macchia mediterranea, è l'habitat ideale per molti animali, fra cui conigli selvatici e varie specie di uccelli. L'isola conserva alcuni resti di opere romane e pregevoli monasteri benedettini del 1600.



Immersioni fra meraviglie archeologiche e faunistiche - Un modo alternativo per ammirare la rigogliosa macchia mediterranea e le diverse specie faunistiche (tra cui le capre ed i conigli selvatici, i cinghiali e il raro gabbiano corso) presenti nelle varie isole sono le escursioni del Festival del camminare (www.islepark.it): che nell'edizione 2015 (24 aprile-10 maggio; 19 settembre-4 ottobre) è abbinato all'Anno Internazionale della luce, promosso dall'ONU. Per i suggestivi reperti archeologici e la ricchissima varietà della flora e della fauna sottomarine (falesie, praterie di poseidonia, rose di mare, cavallucci marini, stelle marine, coralli, ecc.), i fondali di Giannutri costituiscono da sempre il luogo ideale di esplorazione per gli appassionati di immersione. L'isola, che attualmente conta non più di venti abitanti, è raggiungibile da Porto Santo Stefano. Suggestiva, la circumnavigazione in barca di Capraia, con l'emozionante susseguirsi di insenature, scogli, grotte e calette, tra cui spicca cala del Reciso, un arco naturale scavato nella roccia.



Per informazioni: www.toscanapromozione.it



Per conoscere le condizioni del tempo, visita www.meteo.it