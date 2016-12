Amorgos è l'isola più orientale dell'arcipelago delle Cicladi, nonché quella più vicina all'arcipelago del Dodecaneso, situata a sud-est di Nasso a 256 km dal Pireo. Il comune di Amorgos ha una superficie di oltre 126 chilometri quadrati e una popolazione di circa duemila abitanti. la storia di quest'isola è la storia stessa della Grecia, con i suoi immensi splendori e le dominazioni, veneziane e turche.La collocazione di Amorgos, di fronte alle coste ed a città come Mileto, Alicarnasso ed Efeso, fece sì che l'isola diventasse uno dei primi luoghi toccati dagli antichi Ioni in rotta verso la Grecia continentale.



Il monastero nella roccia - Uno dei gioielli di Amrogos è certamente il millenario Monastero di Hosoviotissa, che riale al 1088, vertiginosamente appollaiato sulla montagna, candidissimo contro una parete di roccia scura, a trecento metri a picco sul mare, ci si arriva dopo aver affrontato una lunga scalata. Nella costa nord si dipartono mulattiere e sentieri che costeggiano i vigneti, pendii con panorami maozzafiato, tra casette in pietra da cui esce l’inconfondibile profumo del kaseri, il formaggio dell’isola. Si arriva alla Chora un magnifico e raccolto villaggio medievale sovrastato dalla fortezza veneziana risalente al 1260. Sulla costa orentale le spiagge più accessibili e anche attrezzate.



Un interno da visitare - L'isola ha due porti, entrambi sulla costa nord-occidentale: Katapola, ad ovest che in genere da il benvenuto ai turisti, provenienti con traghetti giornalieri che partomop anche dal Pireo. Poi il porticciolo di Egiali ad est. Mentre la costa meridionale è alta e scoscesa, quella nord-occidentale ha varie piccole baie con spiagge sabbiose. La pianura costiera di Egiali è formata da depositi alluvionali ed è dedita alla coltura dell'olivo, mentre a sud-ovest, nell'entroterra, si trova l'altopiano di Kolofana e Kalotaritissa, in cui si coltivano cereali e foraggio.L’interno dell’isola, ideale per passeggiate ed escursioni, è montuoso con il monte Krikelo che raggiunge la considerevole altezza di oltre ottocento metri.



Spiagge per tutte le esigenze - Amorgos presenta spiagge per tutti i gusti, tanto che vale la pena una volta arrivati visitare l'isola per trovare quella più adatta ai propri gusti e alle proprie esigenze. Maltezi è vicina a Katapola: acqua turchese, litorale di sabbia fine, ideale per i bambini. Glyfada è molto frequentata dagli amanti del nudismo. Ormos è invece la spiaggia più importante: bella sabbiosa attrezzata e frequentata seppur non troppo. Agios Pavlos è la spiaggia più apprezzata dagli abitanti di Amorgos, dotata di un bar ristorante Conisgliate anche Chora, Kato Meria con le loro belle spiagge di Kampi, Nouros ( acqua cristallina, eccezionale visibilità sott’acqua). Insomma un piccolo paradiso tra le Cicladi, ancora al riparo dal turismo più chassoso e modaiolo.



Maggiori informazioni: www.amorgos-tourism.com