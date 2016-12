Vacanze al mare 2014: le migliori mete del Mediterraneo

18:01 - Non avete ancora deciso la destinazione per le vostre vacanze? Se volete seguire il mood del momento e seguire l’ultima moda non è necessario allontanarsi troppo da casa: Il Mediterraneo infatti racchiude alcuni tra i più incontaminati e incantevoli angoli di natura che non hanno nulla da invidiare a località più celebri come Caraibi o Polinesia. Dalla Turchia al Portogallo, passando per la Croazia e l’Italia, ecco la classifica delle mete del Mediterraneo preferite dai viaggiatori, premiate in base al comfort delle loro strutture.

L’indagine è stata effettuata da Trivago.it, il grande motore di ricerca turistica, che ha selezionato le località con le strutture più recensite in Rete. In testa alla classifica la greca Imerovigli sull’isola di Santorini, con un giudizio medio delle proprie strutture di 87.39 su 100, seguita dalla vicina Oia, sempre nell’isola greca, con una media di 86.72.. Al terzo posto Belek in Turchia (86.15) e al quarto la prima italiana: Amalfi (84.40), seguita da un’altra perla campana: Sorrento (84.37). Ma non finisce qui. Nella classifica internazionale, che prende in considerazione località con un minimo di 60 hotel e almeno 5.000 recensioni, sono presenti ben 19 città italiane su 50, tra cui Lipari in 11° posizione (83.45), Taormina in 15° (82.89), Otranto in 17°, San Vito Lo Capo 21° e molte altre bellezze di casa nostra come Gallipoli in Puglia e le venete Caorle e Bibione.



La Top Ten

1 Imerovigli (Grecia) 87.39

2 Oia (Grecia) 86.72

3 Belek (Turchia) 86.15

4 Amalfi (Italia) 84.40

5 Sorrento (Italia) 84.37

6 Fira (Grecia) 84.33

7 Cascais (Portogallo) 84.01

8 Mìcono (Grecia) 83.84

9 Dubrovnik (Croazia) 83.53

10 Rethymno (Grecia) 83.50