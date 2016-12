12 maggio 2014 Tutta la magia dello swimtrekking Un nuovo modo di vivere il mare esplorando le sue profondità. Un modo originale per conoscere luoghi davvero unici e per ritemprare corpo e mente. Tweet google 0 Invia ad un amico

10:45 - In principio furono le immersioni, con tanto di bombole e destinate agli esperti. Poi con lo snorkeling le splendide visioni sottomarine si avvicinarono alla portata di quasi tutti: si potevano ammirare i pesci restando in superficie. Ora arriva lo swimtrekking, emozionante avventura che consente di esplorare il mare. Non siete curiosi di vivere questa nuova e affascinate avventura marina? Bene, se anche voi desiderate fare esperienza di questo originale modo di vivere il mare date un’occhiata qui di seguito e scegliete il campo di swimtrekking che preferite.

Swimtrekking significa, come si può facilmente immaginare dal nome stesso, un trekking che si effettua a nuoto. Si parte dunque con maschera, boccaglio, pinne ed eventualmente con la muta, se si progetta un'immersione in acque profonde o per non soffrire il freddo nella lunga nuotata. Il necessario per la giornata, come acqua da bere e altri generi di conforto si può riporre in un piccolo contenitore stagno in vetroresina da trainare. Lo scopo è esplorare il perimetro delle coste mentre, per motivi di sicurezza, si effettuano raramente attraversamenti di bracci di mare aperti. Il luogo di elezione per questa forma di turismo sono le isole, specie quelle di piccola dimensione, perchè offrono sempre un lato riparato dal moto ondoso e dal vento, ma anche laghi e fiumi sono luoghi possibili. Lo scopo è, naturalmente, godere degli scenari marini e sottomarini, alla scoperta di mondi maravigliosi da condividere con i propri compagni di viaggio. Per sua stessa natura si tratta di un'attività che non prevede competizioni, né sul tempo né sulla distanza: quello che conta è il compimento dell'impresa, secondo lo spirito del cimento sportivo. Lo stile di nuoto più utilizzato è il crawl e prevede brevi apnee.

In Italia esiste una sola associazione che coltiva e promuove questa attività, forma istruttori e raccoglie gli appassionati: è l’Associazione Sportiva Dilettantistica Swimtrekking, con sede a Roma (www.swimtrekking.com/).



DALL’ESTERO ALL’ITALIA PER GODERE DELLE PROFONDITA' MARINE - Dall’8 al 17 agosto parte il Campo a Titipan in Colombia mentre se desiderate restare in Europa c’è sempre i campi greci di Ithaca (e l'isola deserta di Atokos), dal 2 all’11 agosto e dall’ 11 al 20 agosto e di Fourni dal 21 al 30 agosto. All’estero e alla Grecia preferite il nostro Bel Paese? Bene, di campi italiani ce ne sono davvero tantissimi e che durano da un giorno ad una settimana. I campi che durano una settimana hanno come destinazione: Caprera (Arcipelago di La Maddalena), durante tutto il mese di luglio; Asinara (Parco Naz. dell’Asinara), dal 9 al 16 luglio (adulti); 16 - 23 luglio (14-17 anni); 30 luglio - 06 agosto (adulti). Altre date sono disponibili per l’Asinara nei campi Swimtrekking di Legambiente. Asinara (Parco Naz. dell'Asinara): 25 luglio-1 agosto (Progetto "Il mare per tutti" 8-13 anni, Isola di San Pietro: 21 – 28 giugno, Isole Eolie (in caicco): 24 – 31 maggio, Vulcano – Isole Eolie (in albergo): 31 maggio – 6 giugno, Marettimo – Isole Egadi: 10-17 luglio; 30 agosto – 6 settembre, Torre Guaceto (Puglia): 13 – 20 luglio; 20 – 27 luglio; 27 luglio – 3 agosto. Ci sono anche i Campi Swimtrekking di Legambiente per under 18.



Avete poco tempo per godere del vostro viaggio? Bene ci sono anche i campi che durano un week end. I luoghi e le date sono i seguenti: Tremiti: 14 - 15 giugno; 13 - 14 settembre; Ponza: 21 – 22 giugno; 27 - 28 settembre, Ventotene: 28 – 29 giugno; 20 - 21 settembre. E se proprio non riuscite nemmeno a concedervi un weekend ci sono sempre i campi da un giorno nel Circeo, ogni sabato o domenica a partire da fine maggio sino a metà ottobre (controllare sempre le news del sito e le nostre email informative per la conferma delle uscite) e nell’Argentario: ogni sabato o domenica a partire fine maggio sino a metà ottobre (controllare sempre le news del sito e le nostre email informative per la conferma delle uscite).



A CARLOFORTE PER FARE TREKKING NEL MARE – Tra i tanti campi ecco a voi qualche informazione più dettagliata a riguardo di quello che si svolgerà all’Isola di San Pietro dal 21 al 28 giugno 2014 in collaborazione con Legambiente e con il patrocinio morale del Ministero dell’Ambiente a presentarlo sarà il Poecylia Resort di Carloforte (CI. Preparatevi a scoprire il mare con maschera, boccaglio, pinne, muta ma anche grazie ad escursioni un piccolo scafo in vetroresina da trainare, il tutto fornito dagli organizzatori. Si nuota in gruppo, con il proprio equipaggiamento, e ci si sposta costeggiando l’isola, restando tra i 20 e 50 metri dalla costa, e perlustrando i fondali fino a 10 metri, per poi fermarsi nelle spiagge più nascoste, assolutamente non raggiungibili in altro modo. E qui c’è modo di levarsi la muta per una pausa rigenerante!



I campi a mare curati dall’Associazione Swimtrekking sono destinati sia a quanti abbiano frequentato il corso in piscina e in possesso di certificato di idoneità alle uscite a mare, sia a quanti in possesso dei requisiti tecnici indispensabili per sostenere la prova a mare (nuotare correttamente almeno il crawl e il dorso, nuotare in autonomia e continuativamente almeno 1000 metri, saper utilizzare le attrezzature di base). Durante le escursioni i corsisti sostengono il test conclusivo: una prova di valutazione indispensabile per poter conseguire i brevetti di livello, free, advanced ed extreme. Buona nuotata!



Guarda il video, tratto dall'archivio di Pianeta Mare