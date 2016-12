Primavera in Sicilia: mare, spiagge e bellezze culturali

11:59 -

La primavera è alle porte. Che ne dite di darle il benvenuto trascorrendo qualche giorno sotto il sole caldo della Sicilia tra mare, spiagge, isole mozzafiato e città ricche di storia e bellezze artistiche? Se anche voi siete tra quelli che non vedono l’ora di raggiungere questa terra incredibile, date un’occhiata qui di seguito e segnatevi tutte le tappe proposto. Scoprirete la “Capitale del Barocco”: Noto, passeggerete lungo spiagge stupende, vi inebrierete della bellezza di San Vito Lo Capo, vivrete il fascino delle sette baie della Riserva Naturale dello Zingaro, del panorama unico dei faraglioni di Scopello, di Marsala con i suoi siti archeologici e di Mazara del Vallo con tutti i suoi gioielli artistici e naturali. Niente male come inizio di primavera…

– Il tour alla scoperta della bella e calda Sicilia parte da. Non appena giungerete in città, scoprirete perché viene chiamata la “Capitale del Barocco”. Qui non tralasciate di visitare: bellissima Porta Ferdinandea, realizzata del 1838 per la venuta in città di Ferdinando II di Borbone; Palazzo Ducezio, la Cattedrale cittadina dedicata san Nicolò, la Chiesa del Santissimo Crocifisso e la barocca Chiesa di s. Carlo al Corso. Mentre per momenti da vivere immersi nella natura da non perdere è l’, la Riserva di Cavagrande del Cassibile, la di Calamosche, nei pressi di Eloro e il lido stesso di Noto.Bene, lasciata Noto è ora di raggiungere, per una pausa gustosa e al sapore di cioccolato. Qui, infatti, potrete gustare il pregiatissimo cioccolato preparato secondo l'antica ricetta azteca. Terza tappa del tour:, che vanta uno dei litorali più amati del Belpaese per la sabbia dorata e finissima delle sue spiagge. Sempre a proposito di mare, un ottimo compromesso fra cultura e relax al mare è rappresentato invece dal capoluogo di provincia, Siracusa, che dal 1914 ospita spettacoli e rappresentazioni teatrali di grande prestigio all’interno della suggestiva cornice del teatro greco edificato nel V secolo a.c. Il litorale trapanese offre bellissime spiagge e un mare cristallino che non ha eguali: la movimentata, le sette baie della Riserva Naturale dello Zingaro, i faraglioni di Scopello, Marsala con i suoi siti archeologici e infine Mazara del Vallo, protetta dal WWF. Ma l’itinerario in terra sicula non finisce qui.Il tour porta infatti verso l’arcipelago delle, composto dalle cosiddette "sette perle del mediterraneo": Panarea, la più piccola ma anche la più mondana, Vulcano con le sue terme naturali di fanghi caldi, Lipari, detta “la montagna bianca” per la forte presenza di pietra pomice, Salina con i suoi saporitissimi capperi e la caratteristica Malvasia e Stromboli, il vulcano sempre attivo. Mentre per chi è alla ricerca di tranquillità sicuramente deve dirigere i propri passi verso Alicudi e Filicudi, le più incontaminate e antiche isole dell’arcipelago. E se non avete idea di dove soggiornare, provate a dare un’occhiata agli annunci di soggiorno proposti da( per maggiori informazioni: www.homelidays.it ) per ogni luogo descritto dal tour c’è una casa che vi aspetta. A voi la scelta di dove trascorrere qualche giorno di primavera in una delle isole più belle e affascinanti del nostro Paese.Per conoscere il meteo sulla Sicilia in tempo reale, consulta le previsioni di Meteo.it