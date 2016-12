Ponza, meraviglia del Mar Tirreno

06:00 - Ponza è vero gioiello della natura marina, con le sue acque trasparenti, le spiagge bianche e i fondali scenografici, per la gioia di chi ama le vacanze all’insegna del sole e dell’azzurro. E una passeggiata nel centro del paese e delle pittoresche frazioni che costellano l’isola regala profumi e sapori deliziosi.

L’isola si trova a un’ora di navigazione in aliscafo dal litorale laziale, oppure a circa due ore e mezzo in nave, a metà altezza tra Roma e Napoli: ci si può imbarcare da Anzio, oppure da San Felice Circeo, Terracina, Formia, Napoli e Ischia. L'isola fa parte dell'arcipelago delle Ponziane, insieme alle più piccole Palmarola, Gavi e Zannone.

Il punto di forza dell’isola è, naturalmente la bellezza del mare e la limpidezza delle acque: chi ama le spiagge sabbiose ne trova alcune bellissime: oltre alla celebre Chiaia di Luna, accessibile solo via mare o tramite un tunnel di epoca romana, ci sono Cala Feola con le Piscine Naturali, Cala Fonte e Frontone, raggiungibile con una traversata di pochi minuti assicurata da un costante servizio di traghetto: su tutte le spiagge è possibile noleggiare sdraio e ombrelloni. Ma il volto migliore e più emozionante dell’isola si rivela esplorando le coste in barca, tra piccole insenature, calette rocciose e luoghi appartati e silenziosi. Chi non ha la fortuna di possedere una barca propria può facilmente affittare gommoni, lance, gozzi e motoscafi: la legge consente di guidare da sé senza patente i motori fino a 40 Hp, ma chi non ha abilità nautiche e non si sente dimettersi al timone può anche optare per un mezzo con il marinaio, oppure partecipare ad una delle tante gite organizzate che partono ogni giorno alla volta delle mete più pittoresche, tra cui Palmarola e Zannone.



L’isola è un vero paradiso per chi ama nuotare sott’acqua, grazie ai suoi fondali pittoreschi, alle numerose varietà di pesce, alle caverne e grotte sottomarine, tra pareti a strapiombo e rocce spettacolari. Gli appassionati di immersioni possono anche esplorare alcuni interessanti relitti o approfittare di uno dei numerosi corsi di ogni livello organizzati dai centri diving dell’isola. Chi preferisce restare sopra il pelo dell’acqua, ma sempre a tu per tu con il mare, può invece dedicarsi alla vela, anche in questo caso con il supporto di corsi e istruttori qualificati. Un altro modo per esplorare calette e insenature è raggiungerle in canoa, alla scoperta delle insenature e delle grotte più piccole, inaccessibili alle barche a motore.



Per quanto riguarda l’ospitalità turistica, il modo migliore per godersi l’isola è soggiornare in uno dei graziosi B&B e affittacamere, tra cui ad esempio La limonaia a mare e Villa Laetitita, realizzati dalla stilista Anna Fendi. Gli alberghi sull’isola non sono molto numerosi, ma in alternativa si può affittare una residenza privata, scelta tra le circa tremila ville e appartamenti proposti in affitto a prezzi vantaggiosi, rintracciabili e prenotabili online.



Chi ama la buona cucina non rimarrà deluso: a Ponza si mangia benissimo il pesce appena pescato: tra le specialità dell’isola ci sono gli spaghetti al tonno o alla granseola, il merluzzo all'acqua pazza, la cernia al forno con le patate, il pesce spada, i gamberi e gli scampi. Ai sapori del mare si accostano anche le specialità legate al mondo contadino con tanti piatti tipici a base di lenticchie, fave e cicerchie. Si beve anche molto bene, grazie al vitigno biancolella, dal quale si producono uno spumante e un ottimo vino bianco da tavola.



Per tutte le informazioni e per organizzare la visita, sito internet www.ponza.com.



Per conoscere le condizioni del tempo, visita www.meteo.it.

Ed ecco un video per gli appassionati del blu, tratto dall'archivio di Pianeta Mare.