Peloponneso on the road: sulla via della Antica Grecia tra archeologia e natura

06:00 - Lo scalo è ad Atene. La direzione è Gialova, nel Peloponneso. Nel tragitto in auto si ha come l'impressione di riconoscere paesaggi già vissuti con quelle alture rotondeggianti rigogliose di macchia mediterranea e quel susseguirsi ritmato di colline verdi, addomesticate da file di ulivi e da palme solitarie, alte e longilinee. Sembrerebbe di stare in Sicilia, nelle Marche e a tratti anche in Vietnam. Tutt'insieme. Fino a quando non si arriva a destinazione e ci si affaccia sul mare, nella storica Laguna di Gialova - lì fu combattuta l'ultima vera battaglia navale nel 1828 - dove il sole naufraga dolcemente. E il panorama è mozzafiato.

Non solo Cicladi - Così nel giro di tre ore dalla Repubblica Ellenica ci si addentra nel Peloponneso. La Grecia infatti non è solo Atene o le meravigliose seppur inflazionate Cicladi, con le sue Ios, Mykonos e Santorini. La Grecia custodisce una parte meno conosciuta non ancora assaltata dal turismo di massa nonostante sia altrettanto bella, turchese, ricca di natura e storia. Sui libri culla di Sparta, dell'Arcadia, di Olimpia, delle città madri della Magna Grecia. Sulla mappa regione greca sud-occidentale che si affaccia sullo Ionio. Le sue città principali sono Argo, Kalamata, Patrasso, Pirgo.



Nella terra della filoxenia - Gialova è uno dei villaggi che costellano la laguna e punto di partenza per il nostro viaggio alla riscoperta dell'Antica Grecia. Formato da una stradina fitta di negozietti, ristorantini romantici sul mare (assolutamente da provare il pesce fresco di Koxili Tavern), hotel (non male il Zoe resort) e localini. Imperdibile il delizioso Museo del Folklore di Kostas Balafoutis, un gentilissimo greco doc, in cui è ben radicato il valore di "filoxenia", il principio etico di ospitalità connaturato nei "nostri" cugini. Il signor Balafoutis vi accoglierà fiero nel suo piccolo mondo magico, raccontandovi la storia degli oggetti da lui custoditi. Se siete all'avventura potete chiedere direttamente a lui di indicarvi dove pernottare. Sarà di vostro aiuto.



Tra mare e natura incontaminata - Voidokilia dista poco lontano da Gialova sulla parte di litorale denominato Costa Navarino. La si può raggiungere in bici o con la stessa auto. Voidokilia è una delle più belle spiagge incontaminate al mondo, si trova nella parte a nord della laguna, e le sue sabbie bianche, dove le tartarughe caretta caretta in determinati periodi dell'anno vengono a depositare le uova, sono bagnate dal mare cristallino dello Ionio. Ricorda un po' la spiaggia dei conigli di Lampedusa. Meravigliosa. Il litorale è inoltre abitato da rare specie di rettili e di uccelli.



Arte e archeologia - Nella terra che ha dato vita e impulso al mito classico, un occhio di riguardo non può non essere dato nel nostro viaggio all'arte. Non lontano dalle dune di Costa Navarino, a un'ora di macchina, grazie alle indicazioni lasciate da Pausania, è stato portato alla luce lo splendido sito archeologico dell'antica città di Messene, che ha dato nome alla colonia siciliana di Messina. Gli scavi ancora in corso, condotti dal professor Petros Themelis dal 1986, hanno disseppellito una ricchezza del passato di grandissimo valore: portici, basilica, anfiteatro, ville fino al magnifico stadio. Messene ma anche Olimpia, la città che ha dato nome ai Giochi è una tappa d'obbligo. Il sito conserva ben poco ma il museo raccoglie gli splendori di un tempo ancora ben intatti. Vale la pena anche di passare a Micene, sito di importanza internazionale e patrimonio dell'umanità dell'Unesco. Un po' più vicina alla capitale.



Il viaggio alterna natura incontaminata, paesaggi caratteristici accompagnati dai sapori della cucina che ricorda tanto quella di casa nostra, del nostro Sud. Pesce fresco, salsine tipiche come quella ai cetrioli e all'aglio, alle melanzane, olive, feta ma anche tanto vino. Un viaggio adatto alle coppie di amici, di amanti ma anche agli sportivi, a chi vuole risparmiare e a chi invece vuole lasciarsi coccolare dalla cortesia del lusso. Sulle dune di Costa Navarino sopra Voidokilia infatti sorge l'omonimo resort eco-chic, impeccabile. Frutto dell'amore di un armatore per la sua terra e le sue ricchezze. Il primo nel Mediterraneo costruito in maniera eco-sostenibile, rispettando quindi l'ambiente, che al suo interno ha due Hotel 5 stelle, due campi da golf, ristoranti con i migliori chef locali, ma anche centri sportivi per chi ama il diving, il climbing, il birdwatching o il kitesurf. Con 4mila mq di Spa e una piattaforma artistica contemporanea curata dall'artista greco Dimitrios Antonitsis. Ma soprattutto adatto alle famiglie che possono lasciare i propri pargoli liberi di scorrazzare nei centri a loro dedicati e godersi questa magnifica parte di terra incontaminata da dove tutta la cultura occidentale ha avuto genesi.





Per chi incomincia il viaggio da Atene, con l'occasione può fare una visita all'Acropoli della città, consigliamo i voli con Aegean Airlines; da Kalamata invece si può optare per Aegen Airlines o per le compagnie low cost