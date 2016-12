3 settembre 2014 Mediterraneo: le mete di settembre Da Capri alle Baleari alcune tra le più belle e calde isole del Mar Mediterraneo per una perfetta vacanza di fine estate Tweet google 0 Invia ad un amico

15:04 - L’estate è agli sgoccioli e dopo tutto questo brutto tempo avete desiderio di vivere ancora qualche giorno di mare assoluto “a due passi da casa” e in luoghi che vi assicurino temperature elevate, sole e paesaggi incantevoli? Bene, qui di seguito troverete le più belle isole del Mediterraneo dove trascorrere la vostra vacanza di fine estate.

DALL'ISOLA DELLE SIRENE ALLE BALEARI PER UN SETTEMBRE A TUTTO MARE - Tra le tante isole del Mediterraneo sicuramente la regina assoluta è la nostra affascinante Capri che nel mese di settembre sfodera uno charme ancora più accattivante. Il turismo di massa è ormai acqua passata e quel senso di pace e dolcezza tipica di Capri torna a farsi sentire più forte e nitido. Cosa andare a visitare? Sicuramente la famosissima Piazzetta, i Giardini di Augusto, le spiagge di Marina Grande, una grande spiaggia di sabbia chiara e ciottoli, caratterizzata da un mare bellissimo di un colore turchese brillante, cristallino e straordinariamente trasparente e la Baia di Marina Piccola, una delle località balneari più famose di Capri; i Faraglioni e la Grotta Azzurra.



Altra isola imperdibile del nostro Paese in questo periodo è poi sicuramente Ischia che a proposito di spiagge e mare offre: la Baia di San Montano, una splendida insenatura che si trova nella località di Lacco Ameno, a ridosso del famoso Parco Termale Negombo; le spiagge situate nel comune di Forio: il lido di San Francesco, la Spiaggia della Cava dell’Isola e Citara, la spiaggia più nota dell'isola mentre per quanto riguarda l’altra ricchezza dell’isola, le acque termali naturali, da non perdere è sicuramente il Parco Termale Giardini Poseidon: uno dei più affascinanti e attrezzati parchi termali d'Europa, un autentico giardino sul mare.

Bene, dopo Capri e Ischia non si può non nominare l’affascinante e selvaggia Sardegna che per bellezza e per purezza del suo mare può essere paragonata tranquillamente ai Caraibi. Dove andare? L’isola è tutta un paradiso: Porto Cervo, San Teodoro, Alghero, Villasimius, Santa Teresa di Gallura sono solo alcuni dei posti incantevoli che vi aspettano. Ma se siete in coppia e proprio non avete idea di come organizzare il vostro viaggio settembrino in Sardegna potete sempre affidarvi a Wonderful Sardinia che in questo periodo propone soggiorni speciali dedicati a chi vuole scoprire il romanticismo dell’isola tra cui spiccano il soggiorno al Torreruja Hotel Relax Thalasso & Spa, situato all’ Isola Rossa, borgo di pescatori nel Golfo dell’Asinara, sulla costa Nord Occidentale della Sardegna e a Chia l’Aquadulci, intima costruzione che piacerà agli amanti della natura.



Chiudono il cerchio delle isole italiane Pantelleria, una delle terre più affascinanti del Mediterraneo. Preparate i vostri occhi a meraviglie della natura come: bouganville, ginestre, un mare di un blu intenso che fa da cornice al verde dei vigneti e dei fiori dei capperi, il prodotto più famoso di Pantelleria insieme allo Zibibbo, il vino passito e a calette, veri e propri anfiteatri sul mare. Tra le tante e bellissime non tralasciate di visitare: Cala Levante, sovrastata dal roccioso Arco dell'Elefante; Cala Tramontana; Cala Cinque Denti; Punta Spadillo, uno sperone roccioso dominato da un paesaggio lunare con la tranquilla piscina naturale delle Ondine e il magnifico Specchio di Venere, un laghetto alimentato da acque termali e sulfuree.



Lasciata l’Italia un’altra isola imperdibile durante il mese di settembre è sicuramente: Malta con Gozo e Comino. Le coste di Malta offrono soprattutto scogli. Un'oasi per chi ama prendere la tintarella sdraiati comodamente su lunghe distese di sabbia è invece Ramla Bay, nella vicina isola di Gozo (raggiungibile in traghetto con 4 euro, andata e ritorno). La spiaggia è di un delizioso color rame, lontana da città ed edifici (ma ben fornita grazie a due bar/ristorantini), poco affollata e considerata a ragione la più bella dell'arcipelago. Se però gli scogli non sono un problema, e magari volete provare maschera e boccaglio, ci sono destinazioni famose nel mondo tra gli esperti di immersioni e non solo: la selvaggia Dwejra di Gozo, la scenografica e indimenticabile (ma spesso affollata) Blue Lagoon a Comino, Xlendi Bay oppure la Golden Bay di Malta, tutti veri paradisi tra terra e acqua.



Infine, altre tre mete imperdibili in questo periodo sono sicuramente le Baleari (Maiorca, Minorca, Ibiza e Formentera): 1000 chilometri di coste, 400 spiagge circa, 5 parchi naturali e tutto il calore tipico spagnolo e le affascinanti isole greche di Creta e Zante. A Creta non tralasciate di visitare Chania, capitale di Creta fino agli anni '70, città dal fascino ottomano e veneziano; il sito archeologico di Cnosso; il castello di Fragokastelo, la spiaggia di Falassarna, a Balos e Elafonissi.

Mentre Zacinto, o Zante, celebrata dal poeta Ugo Foscolo in uno dei suoi sonetti e meta amata dai viaggiatori di tutto il mondo soprattutto per il suo clima mite, per il mare splendido, le coste spettacolari e per la cordialità degli abitanti, offre una grande varietà di paesaggi che dal litorale basso e sabbioso con spiagge bianche e acqua turchese arriva fino al verde intenso degli ulivi e dei vigneti dell'entroterra. Qui non tralasciate di visitare: Le Blue Caves alla punta di Skinari, uno dei luoghi più suggestivi dell'isola e la celebre Spiaggia del Relitto, una delle più belle e famose di tutta la Grecia, dove falesie bianche e rocce calcaree, unite ai riflessi del cielo e ai carbonati che compongono la sabbia e in sospensione nell’acqua, conferiscono al mare un colore turchese intenso che insieme al bianco degli scoglie e al verde della vegetazione circostante crea un ambiente a dir poco magico.



Non vedete l'ora di raggiungere una di queste mete? Cominciate a guardare questo video