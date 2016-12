Liguria: d'inverno è ancora più bella

11:58 -

Credete che il mare italiano durante il periodo invernale sia triste e che il clima non sia proprio l’ideale per trascorrere una vacanza cullati dalle onde marine? Vi sbagliate. Fidatevi e preparate la valigia per la Liguria. Qui visiterete luoghi poetici e coccolati dal tiepido calore del sole vivrete giornate romantiche da condividere con chi amate.

– Partendo da Levante tanti sono i luoghi dalle atmosfere poetiche. I primi in assoluto i: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso, riconosciuti dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità che non solo donano a chi li visita i paesaggi mozzafiato delma offrono anche strutture ricettive intime e a misura di coppia.In un viaggio romantico in Liguria non può poi certamente mancare una tappa in quello che è stato definito il, il Golfo della Spezia.Qui ad aspettarvi ci sono i borghi incantati didove si susseguono calette, passeggiate e angoli suggestivi. Amate luoghi raffinati e chic? Bene, allorafa al caso vostro. Meta di coppie celebri fin dall’antichità, il bel borgo marino è noto per la sua mondana piazzetta affacciata sull’acqua del porticciolo e per il Parco Naturale che si estende sul Promontorio, esplorabile con numerose escursioni a due come, ad esempio, quella “Al passo del bacio”, che conduce lungo il sentiero che da San Rocco di Camogli, passando dalle Batterie, arriva al, luogo dove, secondo un’antica leggenda, due innamorati osteggiati dalle rispettive famiglie decisero di porre fine alle proprie esistenze con un ultimo, disperato gesto d’amore.Se invece siete degli appassionati di giardini, in prossimità di, ioffrono ben 92.000 metri quadrati di prati che, nel loro scendere vero il mare offrono una passeggiata di due km immersi in una natura delicata e curata e dolcemente avvolti dall’aria salmastra del mare e dal fruscio delle onde che si infrangono sugli scogli. Spostandoci poi verso, il luogo ligure dell’amore per eccellenza è sicuramente Alassio, la città che ha visto trionfare l’amore fra Adelasia e Aleramo, rappresentati con una statua seduti e abbracciati sul celebre Muretto. Amate la tranquillità e atmosfere “fuori dal tempo”?Bene allora lafa al caso vostro mentre la neoclassica Villa Ormond a Sanremo riserva agli innamorati in cerca di intimità un romantico giardino caratterizzato da essenze rare. Infine rimanendo sempre in tema di botanica, un altro luogo estremamente romantico è il parco della bellissima Villa Hanbury, nei pressi di Ventimiglia, dove, secondo una leggenda, è molto facile innamorarsi. Provare per credere!Per maggiori informazioni: www.turismonliguria.it Per conoscere il meteo sulla in tempo reale, consulta le previsioni di Meteo.it Amate la focaccia ligure? Bene, date un occhiata a questo video