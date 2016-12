15 aprile 2014 La Campania svela i suoi tesori Si chiama "Viaggio in Campania. Sulle Orme del Grand Tour" ed è la più completa operazione di valorizzazione dei beni artisitici e culturali della regione. Nove gli itinerari, 200 i siti da scoprire. Prima tappa: Napoli. Tweet google 0 Invia ad un amico

11:59 - Credete di conoscere bene la regione Campania e tutti i suoi tesori artistici, culturali e storici? Se ancora non conoscete questa affascinante Terra oppure avete desiderio di scoprire nuovamente tutte le sue bellezza ma in un modo unico, siete fortunati. Dal 19 aprile fino al 30 dicembre, comincia infatti un viaggio davvero incredibile alla scoperta della Campania. Il tour in questione si chiama: “Viaggio in Campania. Sulle orme del Grand Tour” ed è la più importante operazione sistematica di valorizzazione dei beni culturali in chiave turistica mai realizzata nella regione. Nove gli itinerari da scoprire e tantissimi gli eventi, ospiti, degustazioni di prodotti, visite guidate e spettacolarizzate, occasioni esclusive di visita a luoghi normalmente chiusi al pubblico. Prima tappa del tour: Napoli, perché la città partenopea è un paradiso!

UN VIAGGIO DALLE ANTICHE ORIGINI - L’operazione di valorizzazione dei beni culturali della regione, che si ispira al viaggio di formazione settecentesco, che vide musicisti, filosofi, poeti, pittori celebrare il sud, la sua arte e la sua storia: il Grand Tour; dalla tappa del primo itinerario: Napoli è un paradiso! al reading di Toni Servillo, nella Reggia di Carditello il 6 giugno, fino alle passeggiate notturne con la luna piena sul Vesuvio, durante tutta l’estate, propone nove mesi di eventi, mostre, itinerari ed escursioni per un programma ricchissimo voluto e finanziato dall’Assessorato ai Beni Culturali e Turismo della Regione Campania per il 2014 (ma si è già al lavoro per un’edizione 2015). Realizzato e curato dalla società regionale per i Beni Culturali Scabec e dal suo circuito Campania>Artecard, “Viaggio in Campania. Sulle orme del Grand Tour” offre oltre duecento tra musei, siti, chiese, parchi archeologici, parchi naturalistici e luoghi di interesse inseriti in nove itinerari che coprono quasi per intero la regione e che accanto ai grandi attrattori, come Pompei, il Vesuvio o la Reggia di Caserta, promuoveranno le zone interne con i loro tesori.



I diversi luoghi proposti saranno ben visibili e valorizzati grazie anche ad una nuova segnaletica, all’ampliamento degli infopoint cittadini e nelle principali realtà turistiche culturali, all’integrazione del trasporto pubblico per i siti di difficile raggiungimento, aperture straordinarie di luoghi normalmente chiusi al pubblico, realizzazione di eventi serali negli scavi di Ercolano, sul Grand Cono del Vesuvio, nelle Basiliche di Cimitile, all’anfiteatro di Avella e nella villa romana di Minori, performance teatrali tra cui il reading di Toni Servillo dedicato alla Reggia di Carditello (simbolo di bellezza e di riscatto della terra dei fuochi), visite didattiche spettacolarizzate come quelle al Museo delle Carrozze di Villa Pignatelli, laboratori per ragazzi e visite museali con degustazione di prodotti tipici del luogo.



Il Grand Tour Campania ha inizio ad aprile, nella settimana di Pasqua, con il primo itinerario, il più articolato, dedicato alla città di Napoli. “Napoli è un Paradiso!”. Per i turisti che saranno in città da maggio in poi ci sarà l’occasione speciale di poter visitare il Teatro Antico di Napoli, uno spettacolare teatro di epoca romana, incastonato tra i palazzi, a cui si accede da una piccola porta. Qui si terrà la performance teatrale “Nerone e Agrippina”, dialogo con musica. Sempre a Napoli a Palazzo Reale le storie di regine e di popolane diventeranno il filo conduttore di una visita speciale, tra teatro e storia dell’arte. “Viaggio in Campania. Sulle orme del Grand Tour” ha anche una Card turistica dedicata Campania>Artecard, arricchita anche da un’applicazione per smartphone.



NAPOLI E' UN PARADISO! L’itinerario avrà inizio con l’inaugurazione ufficiale del Grand Tour, il 19 aprile ore 12 Palazzo Reale di Napoli. L’evento che aprirà le danze è la rappresentazione teatrale "Le stanze della regina" presso il Palazzo Reale di Napoli, con Loredana Piedimonte e il Triotarantae: Maria Carolina narra la sua storia di sovrana, dal suo arrivo a Napoli, giovane e piena di aspettative al suo matrimonio che tradirà i suoi sogni passando attraverso i momneti della sua vita intensi e pieni di passione fino ad arrivare al lato meno nobile della sua storia: i calcolati giochi di potere. E ancora: la perdita del figlio, la paura della rivoluzione, l’esilio e la morte in solitudine. Dalle pagine di Dumas, il ritratto di una regina che ha fatto la storia della città di Napoli. A seguire tutti i tour proposti all’interno della bella città partenopea che si sviluppano in sei diversi itinerari: Le vie che tagliano il cuore, La Via del Duomo, I Farnese, Le Stanze delle meraviglie, Napoli Ipogea e Tesori in collina. Del primo itinerario non perdetevi: il Complesso Monumentale di Santa Chiara e il Pio Monte della Misericordia. Delle stanze delle meraviglie invece non tralasciate di visitare: la Metropolitana Via Toledo. Mentre de i Tesori in collina fate assolutamente un giro alla Certosa e Museo di San Martino.



Per maggiori informazioni: www.campaniartecard.it



