11 giugno 2014 Istria: terra di mare e natura selvaggia Una vacanza alla scoperta di tutte le località di mare della regione croata per un perfetto viaggio dal sapore estivo Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:10 - Con questo caldo la voglia di mare e vacanze è praticamente il vostro pensiero fisso? Bene, non aspettate oltre, è proprio arrivato il momento di partire per un viaggio tutta natura, mare e spiagge, direzione: Istria. E sì perché la bella regione croata non solo è una delle località di mare tra le più belle in Europa ma è anche velocemente raggiungibile. Meglio di così. Ad aspettarvi: le isole Brioni, Fasana e tante altre splendide località.

TUTTO IL MARE D’ISTRIA – Il paesaggio istriano è un vero concentrato di bellezze naturali uniche e variegate. Qui, vi ritroverete ad ammirare montagne, campi coltivati a vigne, campi verdi e gli straordinari paesaggi di mare tra cui spicca sicuramente quello offerto dall’arcipelago delle Brioni dove crescono circa 680 specie vegetali e dove è stato istituito anche la riserva naturale omonima. La lunghezza della costa istriana, assieme alle isole ed agli scogli è di 539 chilometri. La costa occidentale dell'Istria è più articolata ed, assieme alle isole, è lunga 327 chilometri. La costa orientale, insieme alle isole, è lunga 212 chilometri. La maggior parte della costa istriana si trova sul terreno carsico e calcareo. Quando sprofondarono, le insenature carsiche diedero forma a specifici golfi frastagliati, come il golfo di Pola, il golfo di Medolino, il litorale rovignese, parenzano ed altri.



Lungo la costa incontrerete baie, profondi golfi e foci fluviali. L’Istria è veramente una terra dalle mille sfaccettature tutta da scoprire e ammirare. Tra i tanti luoghi di mare non si può lasciare l’Istria senza aver visitato: Poreč (Parenzo), le Isole Brioni, Dvgard, Fazanc, Groznjan, Hum, Labin, Novigrad, Torre, Rovinj, Umang e Pola. Ecco a voi le bellezze da non perdere in ognuno di questi luoghi sorprendenti. Poreč, situata nel cuore della costa occidentale istriana, è una piccola città costiera con una storia antica e burrascosa. Della sua epoca medioevale la cittadina conserva la Basilica Eufrasiana del VI secolo con i suoi mosaici, sotto il patrocinio dell’UNESCO dal 1997. Da qui poi potrete raggiungere facilmente sia le Isole Brioni che Pola. Le prime, in tutto quattordici isole e qualche scoglio, sono delle terre veramente ospitali sia per il clima mite tutto l’anno che per l’ambiente naturale.



A Pola invece, una delle città più antiche dell'Istria meridionale, potrete fare una vera full immersion nell’epoca romana di cui il più noto monumento è l'anfiteatro, la famosissima Arena del periodo di Vespasiano. Nella parte orientale dell'Istria, a soli 3 chilometri dal mare, è situata poi la cittadina di Labin (Albona) ricca di gallerie e artisti. Qui è d'obbligo la visita al Museo popolare dove potrete conoscere la storia mineraria della città. Umago, invece, distante da Trieste solo 40 chilometri è un luogo di villeggiatura molto amato che offre notevoli possibilità di escursioni. Il suo entroterra nasconde, infatti, numerose attrazioni turistiche fino ad oggi poco conosciute come l'alpinismo, la speleologia ed altre attività per gli amanti dell'avventura.



Parlando invece di Rovigno non si può non dire che è una delle cittadine più fotogeniche del Mediterraneo, un tempo borgo di pescatori, oggi centro turistico. Dista da Pola una quarantina di chilometri e sin dai tempi antichi è nota per le sue caratteristiche climatiche che recano benessere alla salute. Tutto il resto è affidato alla natura. L'intera costa, con le sue 22 isole, è patrimonio naturale sotto tutela. Vi incanteranno i stretti vicoli medievali e la calda atmosfera mediterranea della cittadina. La chiesa principale, quella di S. Eufemia, custodisce le esequie della santa ed è uno degli esempi più belli dell’architettura barocca in Istria. E per i più romantici c’è il paesaggio mozzafiato che si gode dal piazzale della chiesa. Nel circondario poi si trovano numerosi sentieri e percorsi da percorrere in bicicletta, a cavallo o a piedi.



Duecastelli (Dvigrad in croato, Docastei in Istrioto) è invece una cittadina abbandonata di epoca medievale, situata poco a ovest di Canfanaro, nel cuore dell'Istria centro-meridionale. Bellissime le rovine antiche tra cui le mura in rovina con le torri, i bastioni e i resti del castello. Mentre Fasana sfodera tutto il suo fascino marino nella zona del porto, in riva, dove accanto alle barche ed alle reti nascono i racconti delle storie di pesca e della fortuna dei pescatori. La passeggiata fino al piccolo museo di pesca, al mercato del pesce di Fasana, con la vista alle isole di Brioni, il riposo sul terrazzo di uno dei ristoranti, oppure in panchina, conversando con le onde, sono alcune delle immagini che rimarranno per sempre impresse nella vostra anima.



A Grisignana, invece, godetevi non solo il mare ma anche i tantissimi eventi estivi che piccola cittadina istriana organizza tutte le estati. Novigrad, invece, collocata sulla costa occidentale dell’Istria, spicca tra le numerose cittadine della penisola, per le sue bellezze naturali uniche, per il ricco patrimonio culturale e per il suo mare, uno dei più puliti in questa parte del Mediterraneo. La sua riviera, che si estende da Daila alla foce del fiume Mirna (Quieto), è decorata da una costa frastagliata, bassa e accessibile, con spiagge in pietra e ghiaia.



Per maggiori informazioni: www.istra.hr/it



Per conoscere il meteo sull'Istria in tempo reale, consulta le previsioni di www.meteo.it



E se avete voglia di visitare altri luoghi della Croazia, cominciate a guardare questo video