Isola d'Elba, un mare di emozioni

15:34 - La Toscana non è solo campagna, borghi medioevali e natura meravigliosa. La Toscana è anche mare. Un mare selvaggio e dai toni intensi. Un mare che esprime tutta la sua bellezza nell’isola per eccellenza dell’Arcipelago Toscano, l’isola d’Elba che in questo periodo è ancora più affascinante grazie ai festeggiamenti del bicentenario del suo ex più famoso cittadino, Napoleone. Cosa state aspettando? L’Elba vi aspetta per coccolarvi con il suo clima mite, con le sue acque blu e con i suoi mille eventi.

ISOLA D’ELBA, PARADISO TUTTO ITALIANO - 220 chilometri di costa, 190 spiagge, centinaia di km di percorsi attraverso insenature e scorci selvaggi, tante occasioni per darsi al biking e al trekking, bellezze naturalistiche, storia, tradizioni ed enogastronomia. Tutto questo e molto di più è la bellissima Elba. L’isola è un'affascinante susseguirsi di boschi, campi coltivati, vigneti e paesaggi a tratti aspri a tratti dolci e rilassanti grazie alla presenza di spiagge lunghe e di sabbia fine come quella di Capo Bianco. Cosa visitare: il borgo di Portoferraio con i suoi edifici storici come la Villa dei Mulini (ospitò Napoleone e ospita la sua biblioteca personale); la Villa Romana delle Grotte, risalente al I sec a.C; la Villa di San Martino e il Castello del Volterraio. Le più belle spiagge: Rio Marina; la spiaggia della Torre; le spiagge del borgo Rio nell'Elba e la spiaggia di Norsi a Capolìveri. Infine non perdetevi una tra le località più chic dell'isola: Marina di Campo con la sua bella baia che assomiglia ad una mezza luna.



200 ANNI CON NAPOLEONE - È forse il turista più famoso che sia stato all’Elba. Sicuramente quello che ci si è fermato più a lungo. Questo turista così osannato non è nient’altro che Napoleone, qui in esilio nel 1814 . E per tutti questi motivi e non solo la “sua” isola gli dedicata un evento che dura un anno intero. Un anno “a tema” in cui l’Imperatore, da vero padrone di casa, accoglierà coloro che da tutti i Paesi e in tutte le stagioni vorranno approfittare delle celebrazioni per esiliarsi a loro volta all’Elba. Ecco a voi gli appuntamenti del mesi di giugno e luglio. Dal 6 all’8 giugno a Capoliveri è in programma la rievocazione in costume della ribellione di Capoliveri all’imperatore e della decisione di imporre dogana all’ingresso del Paese.



Domenica 8 giugno a Portoferraio è invece il momento di una gustosa fiera enogastronomica con degustazione dei piatti della cucina tradizionale elbana e dei vini del Consorzio ELBA DOC a cura dell’AIS Isola d’Elba. Alle 21.30 conferenza dell’Accademia Italiana della Cucina sul tema Cucina oggi: identità, disincanto e amore. Dall’8 al 15 giugno si continua sempre sulla scia della buona cucina con la settimana del Menu napoleonico. Tutti i ristoranti che aderiscono all’iniziativa propongono piatti della tradizione elbana, in chiave ”napoleonica”, al prezzo promozionale di €22.



Infine per tutti coloro che desiderano visitare l’isola sulle tracce di Napoleone c’è sempre la passeggiata tematica guidata con le guide della Casa del Parco di Rio nell’Elba. L’itinerario propone: visita del paese e della chiesa di SS. Giacomo e Quirico perfettamente inserita nelle strutture architettoniche militari e famosa per conservare il quadro attribuito a Giovanni di San Giovanni Valdarno (1592/1636). Napoleone visitò il borgo e le aree minerarie più volte, il primo giugno fu ospite in casa del maire Gualandi.



Per maggiori informazioni www.napoleoneimperatoreelba2014.it



