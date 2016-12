7 maggio 2014 Fuerteventura: mare a 360° Con oltre 150 chilometri di spiagge e un mare incredibilmente cristallino è una delle mete imperdibili per chi vuole vivere il mare in maniera libera e selvaggia Tweet google 0 Invia ad un amico

17:34 - A pochi chilometri dalle coste africane c’è un’ isola che con il suo fascino selvaggio, il suo mare cristallino, le sue spiagge di sabbia bianca, dorata o nera è capace di ammaliare chiunque la visiti. Quest’isola dalla bellezza suggestiva e dalle mille sfaccettature è Fuerteventura, la Isla Tranquila delle Canarie. Vero paradiso per gli amanti della natura, del mare e delle attività acquatiche: surf, windsurf, kitesurf e immersioni è la meta perfetta per godere delle prime temperature calde.

FUERTEVENTURA: TERRA SELVAGGIA E DAI MILLE CONTRASTI – Con le sue zone desertiche che si contrappongono a un mare azzurro e punteggiato da onde bianchissime, le sue verdi montagne che si stagliano su coste di sabbia bianca, dorata o nera, Fuertevetura è una terra dai mille volti e dai forti contrasti. Ma sicuramente tra le infinite bellezze quello che più affascina di questa stupenda isola sono le sue spiagge, una per ogni diversa esigenza. Per i più solitari e amanti della privacy ci sono le spiagge dalla sabbia nera di Las Playitas, Giniginamar, Las Lajas, la pacifica Giniginimar, situata di fronte ad alcune case di pescatori e infine Las Lajas, nei pressi della città di La Oliva, vero angolo di paradiso non solo per chi è alla ricerca di quiete ma anche per chi ama mangiare del pesce fresco e cucinato in modo eccellente. Provate a deliziare il vostro palato con i menu proposti dai tantissimi baretti situati lungo la spiaggia. Non ne rimarrete delusi.



Proseguendo nella descrizione dei 150 km di spiagge presenti sull’isola non si può tralasciare il lato est di Fuerteventura, quello rivolto verso l'Africa, là dove si trovano le più belle e famose spiagge dell’isola. Qui da non tralasciare sono sicuramente: Los Lobos con i suoi isolotti incontaminati; El Cotillo, il paradiso dei surfisti; Punta Blanca, Calas del puertito, El Rìo, Playa Blanca, El Rosario e le spiagge di Antigua e Tuineje. Mentre se amate windsurf, onde e vento dovete spostarvi verso il lato ovest dell’isola dove potrete dilettarvi nei vostri sport acquatici preferiti. Dove dirigere i vostri passi? Verso la spiaggia di Cofete e Playa De Barlovento.



Se invece vi venisse voglia di fare due passi tra bellezze artistiche e culturali, due sono le mete imprescindibili: la capitale Puerto del Rosario dove è da visitare il museo all’aria aperta chiamato Parque Escultorico con le sue 50 statue dalle pose insolite e la zona del Porto Vecchio con le sue architetture caratteristiche e Antigua, situata proprio nel cuore dell’isola. Preparatevi al paradiso. Qui, infatti, tra casolari di campagna e mulini a vento vi sembrerà di vivere in un sogno. Da non tralasciare di visitare la Chiesa di Nuestra Senora de Antigua, in stile arabo e ad una sola navata, con il suo famoso "quadro delle anime" del XVIII secolo.



