Formentera: gli angoli più suggestivi dell'isola

17:06 - Per la vostra estate desiderate trascorrere qualche giorno sulla bella e vivace Formentera? Bene, allora date un’occhiata qui di seguito, a voi una miniguida per avere un’idea di quali siano i luoghi panoramici più belli dell’isola da godere a piedi o con un’escursione in bicicletta. Paesaggi mozzafiato senza dimenticare le spiagge di sabbia bianca e il mare cristallino di Ses Illetes, Levant, Migjorn, Es Calo des Mort, Cala Saona, mete imperdibili per una perfetta vacanza estiva.

DA PUNTA RASA AI FARI DI LA MOLA E CAP DE BARBARIA – Uno dei punti più scenografici e silenziosi dell’isola è sicuramente Punta Rasa a pochi passi dalla splendida Cala Saona. Per raggiungere questo posto idilliaco potete scegliere sia di costeggiare il mare che di percorrere l’entroterra. Un consiglio: se potete giungete a Punta Rasa tramite la costa, passeggiando lungo il profilo della ripida scogliera a picco sul mare ascolterete il rumore delle onde che abbracciano la roccia e i vostri occhi percepiranno le incredibili tonalità della terra e le mille nuances del mare. Prendete la vostra macchina fotografica e immortalate la meraviglia naturali che vi circondano. Un vero e proprio paradiso.

Sulla costa nord dell’isola ad aspettarvi c’è invece Cala en Baster, un luogo che lascia incantati. La cala è protetta da una punta di pietra arenaria modellata nel corso dei millenni da mare e vento, e ancora oggi qui è possibile vedere i rudimentali scali di carenaggio e le grotte per la rimessa delle barche scavate nella parete color oro. Spingetevi fino alla punta della cala, e , sconfitto il senso di vertigine, scendete attraverso la scalinata di roccia per un tuffo nelle sue acque color smeraldo. Passeggiando lungo la scogliera, alta dai 40 ai 50 metri, si ammira tutta la costa settentrionale dell’isola fino a La Mola, l’isola di S’Espardell e Ibiza in lontananza.

Vi è venuta voglia di una bella camminata? Bene, raggiungete S’Estany d’es Peix, da qui potrete intraprendere il cammino che conduce fino a Can Marroig, un luogo quasi magico in particolare al tramonto, quando le barche rientrano a S’Estany per trascorrere la notte. Di giorno invece vale la pena raggiungere la Riserva Naturale di Can Marroig. Preparatevi allo spettacolo di piccole calette e di un mare turchese e limpido. Puro fascino.

Dopo aver goduto di paesaggi a dir poco spettacolari che ne dite di dare un’occhiata ai misteriosi e affascinanti fari dell’isola? Il primo che potreste visitare è il Far de la Mola, raggiungibile dopo aver attraversato la pineta di El Pilar de La Mola, il piccolo borgo noto anche per il mercatino hippie del sabato e della domenica . Mentre dala parte opposta della città di Formentera c’è Cap de Barbaria. Preparatevi a godere di uno spettacolo visivo senza pari: alberi di fico, piante di rosmarino, campi e poi in fondo a tutta questa meraviglia la sagoma del faro, bianchissimo, che si staglia sull’orizzonte azzurro. Una volta arrivati qui, cercate la scaletta che conduce alla famosa grotta e godetevi dello spettacolo di una vista mozzafiato che sfodera ancorra di più il suo charme al tramonto.



Per maggiori informazioni: www.formentera.es



