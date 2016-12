30 giugno 2014 Dal Friuli alla Sicilia, le più belle case vacanze vista mare Dal Fiuli alla Sicilia, tante idee di soggiorno rigorsamente a due passi dal mare per una vacanza tutta natura e relax nelle località marine più belle del nostro Paese Tweet google 0 Invia ad un amico

11:57 - Se per voi l’unica vacanza al mondo che possa rigenerarvi è quella a contatto con il mare, ecco a voi tante splendide soluzioni di soggiorno con vista direttamente sul blu del nostro Paese. Perché non c’è bisogno di volare verso i Caraibi per allontanare lo stress e godere di acque limpide e spiagge color borotalco. E se non siete ancora convinti provate a dare uno sguardo qui di seguito. Dal Friuli Venezia Giulia a Vulcano in Sicilia, ecco a voi alcune tra le più belle case per una vacanza che profuma di mare.

DAL FRIULI ALL'ISOLA DI VULCANO LE PIU' BELLE CASE FRONTE MARE - Le soluzioni abitative proposte per una vacanza tutta mare e relax sono opera di Homelidays che ha selezionato per voi alcune tra le più belle case vacanza situate nelle località di mare che hanno ricevuto il riconoscimento di Bandiera Blu 2014 a partire dal riservato e tranquillo Friuli-Venezia Giulia, dove a pochi km dal centro di Trieste, il relax è di casa in una villa bi-livello indipendente di 170 mq per 8 persone, con giardino privato e accesso al mare, ubicata lungo una suggestiva strada costiera.

Lasciato il Friuli l’altra località proposta è Maratea, la perla del Tirreno che con i suoi 32 km di costa e montagne lucane, la sua profumatissima macchia mediterranea, i suoi tesori culturali ed enogastronomici è un vero e proprio paradiso naturale immerso nel verde. Quest’anno poi due delle sue spiagge hanno ottenuto il riconoscimento di Bandiera Blu 2014. La Dea del Mare (Thea maris), amata già dagli antichi greci è un tripudio di profumi inebrianti e fiori dai colori sgargianti come ginestre, fiordalisi, orchidee, asfodeli, euforbie e la rara Primula palinuri.

E qui il soggiorno ideale è all’interno di ex frantoio dell’800 affacciato sul mare che può ospitare fino a 12 persone. Circondati da un ettaro di giardini, prati, ulivi e carrubi trascorrerete giornate all’insegna della spensieratezza. Infine per tutti coloro che amano il mare bello e selvaggio del sud, sull’isola di Vulcano, Sicilia c’è la casa vacanza adatta a rispondere al vostro sogno. Su questo piccolo angolo di paradiso appartenente all’arcipelago delle Eolie ancora oggi è possibile ammirare fumarole e getti di vapore e sperimentare i fanghi sulfurei dalle grandi proprietà terapeutiche. La natura e il silenzio sono le uniche “distrazioni” concesse a chi decide di soggiornare sull’isola in tipiche villette eoliane con patio immerse nel verde della Baia di Ponente, a pochi passi dalla spiaggia. Buona vacanza a tutti!



Per maggiori informazioni: www.homelidays.it