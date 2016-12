Costa Azzura: elegante e raffinata

11:56 -

Avete desiderio di un viaggio chic ed elegante? Bene, la risposta al vostro sogno esiste ed ha un nome ben preciso: la Costa Azzurra e precisamente le città di Nizza, Cannes e Saint Tropez. La dolce vita francese con i suoi i suoi luoghi romantici vi aspetta.

- Per avere un’idea dell’animo vivace, sensuale e chic della Costa Azzurra non si può non visitare la bella. Una volta giunti qui, cominciate il tour della città da una piacevole passeggiata lungo lache costeggia il mare regalando una bella vista sulla. Bene dopo aver guardato Nizza dal suo lungomare potreste dare un’occhiata alle sue bellezze culturali magari cominciando da una visita ai suoi musei di arte contemporanea per poi dare guardare da vicino la particolare architettura in stile russo della cattedrale ortodossa.Lasciata Nizza è ora di abbandonarvi alla dolcezza delle spiagge di sabbia fine costeggiate da magnifiche palme di, celebre per il suo prestigioso festival del cinema che ogni anno vede sfilare le migliori star internazionali sulla mitica Croisette, con i suoi hotel Belle Epoque, le sue boutique esclusive e la sua splendida vista sul panorama della Costa Azzurra. Non meno affascinante lo spirito della città vecchia con le sue vie tortuose e i suoi maestosi bastioni.Ma un tour in Costa Azzurra non si può dire completo se non si è visitata la bella. Lussuose barche e yacht sono uno dei simboli di questa città, dipinta nel passato da tanti celebri pittori come Signac, Matisse e Braque. Place de la Garonne ospita le migliori boutique e gallerie d’arte della città, mentre lo spirito degli anni ’50 è ancora presente al Club 55, storico locale notturno frequentato soprattutto dai vip.E se non avete idea di dove soggiornareoffre eleganti appartamenti in affitto a due passi dal mare, in centro città o nel cuore della città vecchia. Ad esempio: a Cannes, a Croix des Gardes, situato a soli 10 minuti dal mare si trovano soluzioni in un residence molto tranquillo. La vostra meta sarà Nizza? Bene qui potrete alloggiare in un elegante appartamento situato in una posizione ideale, completamente ristrutturato, nel cuore del centro storico di Nizza, vicino al mare, al Mercato dei Fiori, all’Opera e ai Musei. Infine per quanti sceglieranno Saint Tropez, nel cuore della sua parte medievale, in zona pedonale nel quartiere di La Ponche, a due passi dal celebre campanile e dal mare, uno spazio di grande fascino in prossimità di tutti i servizi.Per conoscere le condizioni del tempo sulla Costa Azzurra consulta le previsioni di www.meteo.it