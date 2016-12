4 luglio 2014 Cipro: vacanza tra le spiagge più belle dell'isola Sono tantissime e ben 57 detengono il primato di spiagge Bandiera Blu per un viaggio tutto mare e ritmi lenti Tweet google 0 Invia ad un amico

17:42

Se vi attanaglia un fortissimo desiderio di mare, spiagge e nient’altro, non vi resta che preparare le valige e partire in direzione Cipro. Ad aspettarvi ben 57 spiagge Bandiera Blu, tanto sole e ritmi lenti e rilassati.

LE SPIAGGE PIU’ BELLE DI CIPRO – Se amate il mare “organizzato” allora la parte dell’isola che fa per voi è la est dove troverete bellissime spiagge di sabbia bianca con strutture adatte per ogni tipologia di turista. Le spiagge di questa zona sono: Nissi Beach ad Agia Napa, la spiaggia più famosa e fotografata. La sua particolarità è nella lunga lingua di sabbia che unisce un isolotto con la terraferma. Altro gioiello è la spiaggia di Makronisos, una baia molto grande e più intima rispetto a Nissi Beach.

Se invece vi spostate verso Protaras, una tra le più belle spiagge è sicuramente la Fig Tree Bay dove si può fare anche snorkeling. Guardando invece il lato occidentale dell’isola, nei pressi del villaggio di Avdimou c’è la spiaggia omonima di sabbia e ciottoli, ideale per chi desidera una spiaggia tranquilla e per chi ama il kitesurfing. Poco distante dalla spiaggia di Avdimou c’è anche la baia molto grande di Pissour. Rimarrete incantati dalle sue acque blu. Un appunto: fate attenzione alle gabbie presenti sulla spiaggia. Servono a proteggere i nidi delle tartarughe.

Sempre sul lato occidentale si trova poi la penisola di Akamas, un vero e proprio paradiso per gli appassionati della mountain bike e del trekking. Qui, tra una macchia mediterranea rigogliosa e montagne bellissime potrete ammirare piante rarissime ma anche il più bel mare dell’isola tra cui la famosissima Blu Lagoon. Tra le spiagge più belle e facilmente raggiungibili in macchina ci sono poi: la baia di Lara e la spiaggia di Yialoudes o Yiannaki.

Nella parte meridionale dell’isola invece, di fianco alla citta di Lemesos (Limassol), si trova la spiaggia di sabbia chiara Ladys Mile, la spiaggia di sabbia grigia di Agios Ermogenis che si trova dall’altro lato della penisola ed è a breve distanza dal sito archeologico di Kourion. Meta ideale anche per chi ama il windsurf. Mentre proprio all’inizio della regione di Pafos c’è la spiaggia di Petra Tou Romiou, dove secondo il mito sarebbe nata Afrodite, la dea dell’amore e della bellezza. La piccola baia di ciottoli con i faraglioni è una tra le più conosciute e fotografate località di Cipro.



Per maggiori informazioni: www.turismocipro.it