Cipro, qui è già estate

11:15 - Dite la verità i primi caldi vi hanno già messo addosso una voglia di mare ed estate? Bene, preparate le valige direzione, Cipro. L’isola di Afrodite con le sue temperature miti, il mare blu e una miriade di fiori profumatissimi è una delle migliori mete da raggiungere in questo periodo.

CIPRO: UN’ESPLOSIONE DI FIORI - In primavera Cipro è ancora più bella. La natura si risveglia e l’isola diventa il posto preferito per una miriade di fiori coloratissimi. In questa stagione l’Isola è infatti un vero e proprio prato fiorito: anemoni, narcisi, gladioli, iris, tulipani, papaveri selvatici, celidonie e oltre 50 specie di orchidee invadono il territorio rendendo ancora più affascinante questa bellissima terra. Ed è proprio in onore della sua natura in fiore che Cipro festeggia l’Anthestiria, il Festival dei Fiori e della primavera, dedicato a Dioniso e alla natura cipriota. La parola Anthos in greco significa appunto fiore. Le celebrazioni - che si ispirano a quelle dell’antica Grecia, celebrano la rinascita dell’uomo e il risveglio della natura – si festeggiano con parate e coloratissimi cortei di fiori che invadono le varie cittadine di Cipro, quest’anno il 10, 11 e il 18 Maggio.



Contemporaneamente dal 10 al 18 Maggio nel villaggio di Agros, ai piedi dei Mt. Trodoos (regione di Pitsilia) si celebra il Festival delle Rose: una settimana di esposizioni e manifestazioni dedicati alla rosa con seminari per coloro che desiderano acquisire familiarità con le coltivazioni dei cespugli di rose e con la realizzazione di prodotti a base di rose, incluse le fragranze, il liquore alle rose e anche ottimi dolci. Infine si prosegue con il Cyprus Herb Festival, il 24 e il 25 Maggio, che ha luogo nel Centro Culturale di Platres (ai piedi dei Monti Troodos) e il cui fine è far conoscere le proprietà benefiche delle erbe cipriote. L’evento comprende dei seminari, mostre ed esibizioni dei coltivatori, degustazioni, camminate naturalistiche e visite ai giardini botanici.



Interessante è la visita al CyHerbia Park situato nel villaggio di Avgorou, nell’entroterra tra Larnaka e Agia Napa: un immenso giardino botanico con erbe e piante endemiche che ospita il primo e unico labirinto verde di 2.000 mq sull’Isola. Qui si coltivano tutte le erbe tipiche del Mediterraneo, ottime per infusi e tisane salutari, si distillano gli oli essenziali e si producono fragranti saponi e altri prodotti per il corpo. A disposizione degli ospiti anche una graziosa Tea Room con una libreria completa di opere dedicate alle cure con le erbe. Il parco è aperto al pubblico e, costantemente, si tengono laboratori e workshop educativi. Dal 14 al 29 Giugno il Parco si tingerà di viola e verrà invaso dal fresco profumo della lavanda grazie al Lavender Festival, la regina delle piante. Durante questi giorni si potrà assistere alla raccolta della lavanda, all’estrazione del suo olio, produzione artigianale di gelato alla lavanda, torte e molto altro.



L’ISOLA DI AFRODITE E LE SUE BELLEZZE – Non si può dire di essere stati a Cipro se non si è visitato il centro cittadino dell’antica Ledra, ovvero la capitale Lefkosia, circondata da mura del XVI secolo, che conserva ancora oggi l’incantevole atmosfera del passato. Da visitare: la Moschea di Omeriye, già monastero di Santa Maria, sita all’interno di un convento agostiniano del XVI secolo e gli antichi bagni turchi, costruiti a fine del ‘500 e la George & Nefeli Giabra Collection, allestita nel mezzanino del Phaneromeni Building, con i tesori di una delle collezioni private più importanti di Cipro tra cui le importanti ceramiche micenee del XIV –XIII sec. a.C.



Lasciata Ledra un’altra tappa imprescindibile è sicuramente Pafos con i suoi siti archeologici di grande pregio. Nei pressi del porto, non dimenticatevi di visitare: i mosaici romani delle case di Dionisio, Teseo e Aion, le Tombe dei Re di epoca tolemaica, l’Odeon di Pafos e la chiesa di Panagia Chrysopolitissa con annessa la basilica paleocristiana che fa parte dell’itinerario della “Strada di San Paolo” la rotta culturale che ripercorre il cammino del Santo.



Infine non dimenticatevi di raggiungere Agia Napa, Protaras e Paralimni (Ammochostos Area), la zona in cui si concentrano i "villaggi dalla terra rossa” e alcune delle spiagge più attraenti di tutta l’isola. Rinomata per la produzione di patate, conserva villaggi spettacolari affacciati sul mare con le loro belle chiese. Un tempo borgo di pescatori, Agia Napa è oggi una delle principali mete del turismo balneare e non a caso, in uno spazio moderno ha allestito un museo marino, il “Thalassa”, “mare” appunto. Del suo passato, in pieno centro, conserva il bel monastero medievale (XVI secolo) intitolato a Nostra Signora della Foresta, vegliato da un sicomoro che vanta più di 500 anni di vita. A Paralimni, la chiesa della Vergine Maria vanta una particolare decorazione a piatti di porcellana del Settecento ed un piccolo ma interessante museo ecclesiastico. Museo analogo a Sotira, scrigno di cinque chiese bizantine di rilievo. Memorie letterarie aleggiano invece a Potamos Liopetriou, nei cui dintorni, nel 1880, si stabilì per qualche tempo il poeta francese Artur Rimbaud.



Per maggiori informazioni: www.turismocipro.it