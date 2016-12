Badesi, una Sardegna da scoprire in famiglia

12:15 - E’ sempre più difficile trovare il “posto giusto” per trascorrere delle vacanze in famiglia che soddisfino le esigenze di tutti, in primis i bambini. Può essere fatale non tenerli in debita considerazione! Il rischio è quello di trascorrere giornate intere a costruire castelli o mostri marini in competizione con il vicino di ombrellone che quasi sempre è un “Bernini” della sabbia. Io l’eccellente compromesso l’ho trovato a Badesi, una località poco nota a pochi chilometri di distanza e est di Castelsardo, nel Nord della Sardegna.

Questo tratto d’isola ha da un lato le aspre montagne della Gallura fatte di pietre rosse con ciuffi di verde incastonati e dall’altro un tratto di dolce pianura. A bagnare le sue coste un mare meraviglioso che ogni giorno ha un sapore diverso: acque trasparenti con tonalità dal cristallo al blu intenso quando spirano venti deboli, oppure blu con spumeggianti e affascinanti cavalloni nei giorni di maestrale.



Passeggiando per la lunga spiaggia de Li Junchi a Badesi, lasciandomi alle spalle gli affollati ombrelloni dell’albergo, mi sono ritrovata in un luogo deserto e selvaggio. Non credevo ai miei occhi ma in quella località, poco battuta dal turismo di massa e poco nota alle cronache mondane, a Ferragosto non c’era praticamente nessuno. Nei tratti non raggiungibili in macchina gli ombrelloni si potevano contare sulle dita di una mano. A pochi chilometri da lì, c’è Isola Rossa, un grazioso paesino dominato da una spettacolare Torre Saracena che al tramonto si veste di colori infuocati. La sua è una posizione panoramica privilegiata in quanto da una lato si affaccia sulla lunga spiaggia di Badesi e dall’altro su di una scogliera di rocce rosse nelle quali può essere delizioso immergersi per un bagno in mare. Nella parte alta del Paese l’Hotel Torreruja (www.hoteltorreruja.com/sardegna/ ), adatto a chi è alla ricerca di una vacanza tutta relax senza figli al seguito.



Le rocce rosse sono la cornice naturale del Golfo della Marinedda, altro spettacolare punto panoramico che incanta alla vista. Qui nelle giornate di maestrale la spiaggia si popola di surfisti alla ricerca dell’onda perfetta e sempre qui si svolge ogni anno la Frozen Open Surf contest, la competizione più attesa dal mondo dei surfisti: la gara non ha una precisa data di inizio perché a determinarla sono le condizioni atmosferiche. L’edizione 2014 si è appena conclusa. A dominare questa baia l’hotel Marinedda (www.hotelmarinedda.com/), immerso in una vegetazione lussureggiante che degrada sul mare.



Puntando con la macchina nell’entroterra, a stupire per bellezza, ordine ed eleganza è il paese di Aggius. Qui siamo nella cosiddetta “Valle della Luna” e il panorama è tra i più suggestivi della Sardegna: il paese di Aggius appare incastonato tra le rocce granitiche dalle forme bizzarre del Massiccio del Limbara, sugheri secolari e vigneti. Nel centro storico del paese l’elemento predominante è il granito a vista, i balconi sono tutti in ferro battuto e in alcune case nelle architravi delle porte restano ancora incise la data di costruzione e la famiglia di provenienza. Questo piccolo gioiello, che è riuscito a preservare il suo antico fascino si inserisce in uno scenario unico di rara bellezza che sembra originato proprio dalle gigantesche formazioni granitiche che lo circondano, che modulano il loro colore al variare della luce del sole.



DOVE DORMIRE

La struttura che ci ospitava, fortunatamente, offriva molti gradevoli diversivi sia per gli adulti che per i più piccoli. Nascosto all’interno di una fitta vegetazione mediterranea che veste enormi dune di sabbia (da cui prende nome il nome il resort “ Le Dune”) c’è il “Villaggio Fantasia”. Cosa c’è di più divertente per un bambino che trovarsi di fronte ad un vero e proprio fortino “Fort Crok” con tanto di banca e prigione, con a fianco un villaggio indiano, e giocare allo sceriffo? Non parliamo poi dell’Orto biologico, della voliera con galline, fagiani, pulcini, tacchini…, o ancora del maneggio. Ogni giorno avevamo una piccola e diversa escursione da fare e qualcosa da scoprire. Volendo c’è anche il Mini Club, con un gran numero di simpatici professionisti, pronti a stimolare bimbi di tutte le età con un fitto programma di giochi e divertimento dalle 9 alle 23. Avevamo l’imbarazzo della scelta!

A Badesi alla voce Le Dune corrispondono cinque diverse strutture alberghiere La Duna Bianca, Le Sabine, I Ginepri, Le Rocce e Le Palme, in grado di soddisfare tutte le esigenze. Degno di nota il fatto che la struttura abbia vinto per ben 17 volte il premio per il miglior rapporto qualità prezzo: posso testimoniare che il premio è meritatissimo.



DOVE MANGIARE

Sono 10 i ristoranti a disposizione. Ad eccellere per qualità, quantità e servizio il “Leccio”

Per tutte le informazioni www.delphina.it