Al mare con fido: le spiagge "pet friendly"

18:49 - State scegliendo la meta della vostra vacanza, rigorosamente di mare, ma la faccenda è più complicata del solito perché con voi partirà anche lui, il vostro amato cagnolino? Non vi preoccupate, qui di seguito troverete un elenco delle più famose spiagge d’Italia pet friendly per una vacanza indimenticabile in compagnia dell’amico più fidato che ci sia…almeno così dicono!

DALLA LIGURIA ALLA SARDEGNA CON FIDO - La vostra meta è la Liguria? Bene, qui ad attendere voi e il vostro amico fidato c’è il Bau Village ad Albisola mentre se desiderate trascorrere dei giorni spaparanzati sulle spiagge della Toscana, il lido che fa per voi e per il vostro cane è la Dog Beach di San Vincenzo. Qui, il vostro amico a quattro zampe potrà fare il bagno quando vuole e passeggiare liberamente per tutti i 200mt di litorale. Potrete scegliere se restare nella spiaggia libera o nella parte riservata a chi noleggia gli ombrelloni. L’ingresso è gratuito e avrete modo di usufruire di moltissimi servizi dedicati a voi e al vostro cane.

Se invece sognate le spiagge del Veneto ad attendervi c’è La spiaggia di Pluto a Bibione. Qui è presente un campo di agility e anche tanti servizi per il vostro pet come i dispenser di sacchetti per escrementi. Sognate una vacanza sulle spiagge della Riviera? Allora la dog beach del Bagno 81 no problem di Rimini fa al caso vostro. Un novità: da questa estate la spiaggia dog beach del Bagno 81 è stata trasferita nello stabilimento accanto (Rimini Dog no problem), interamente dedicato a chi vuole andare in vacanza con il proprio cane di qualsiasi taglia. Preparatevi ad una spiaggia di sabbia finissima e palme caraibiche, gazebi ed ombrelloni in paglia, amache brasiliane, confortevoli angoli all’ombra con divani dondoli, musica di sottofondo e wifi gratuito.

Per chi invece preferisce il mare delle Marche c’è sempre i Bagni Gigetta n13 a Civitnova Marche (Mc) che garantiscono due tratti di spiaggia dedicati ai cani: 100 mt. a sud della foce del fiume Potenza (di fronte alla pineta ) e 125 mt. a nord della Lega Navale Italiana. Qui i vostri animali potranno muoversi liberamente e godere di sole, mare e del vostro affetto. Gli animali ammessi sono di taglia piccola, media e grande, l’accesso alla spiaggia è gratis e sono obbligatori: guinzaglio, paletta e sacchetti.

Infine se amate la Sardegna ricordatevi che a Santa Teresa Gallura c’è Porto Fido, un'area attrezzata dove è consentito l’accesso esclusivo ai cani e ai loro proprietari. Le attività consentite nell'area sono indicate da apposito regolamento. Le principali regole sono: obbligo del guinzaglio, pulizia immediata delle deiezioni dell’animale con paletta e sacchetto, il quale andrà riposto negli appositi contenitori, libretto sanitario in regola con le vaccinazioni e certificato d’iscrizione all’anagrafe canina. Ovviamente poi il vostro cane non dovrà disturbare la quiete pubblica.

E se avete bisogno di informazioni a riguardo di mete adatte per la vostra estate “pet friendly” anche quest’anno i volontari dell’OIPA Italia Onlus hanno animato Piazza Castello a Milano con sdraio, asciugamani, secchielli, salvagenti e tanti cani per sensibilizzare sul fenomeno dell’abbandono che, come ogni anno, si intensifica in estate e ricordare che portare i proprio animali in vacanza non solo è possibile, ma è anche divertente. Grazie all’OIPA potrete infatti portare a casa un vademecum, distribuito in piazza dai volontari e scaricabile dal sito www.oipa.org, con tanti suggerimenti utili per gestire al meglio la partenza, dai documenti per il viaggio alla scelta della meta e al mezzo migliore per trasportare il proprio animale. Utilissimo poi anche anche il sito di Enpa www.vacanzebestiali.org, con tutte le dritte utili per affrontare un viaggio con il vostro amico a quattro zampe.



Nell'attesa di vivere la vostra vacanza "pet friendly", guardate questo video...