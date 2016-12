A Rimini per un'estate esplosiva

17:46 - A Rimini manca poco perché l’estate prenda il via. E sì perché nella mitica località marina è tutto pronto per accogliere oltre 500 appuntamenti per una stagione estiva dove la proposta culturale si sposa perfettamente con il divertimento, l'alta cucina e il benessere. Dal circo mercato “Al méni” al “Molo Street Parade”, dal capodanno dell’estate “Notte Rosa” alla “Biennale del Disegno”, dal “Festival del mondo antico” alle celebrazioni del Bimillenario del ponte di Tiberio: ecco alcuni tra gli infiniti eventi da segnare in agenda.

A RIMINI PER MESI DI PURO DIVERTIMENTO - Quest’anno tante sono le novità presenti nel calendario degli appuntamenti estivi: da “Al méni” il “circo dei sapori” con gli chef stellati capitanati da Massimo Bottura per proiettare Rimini verso Expo 2015, a “Fluxus”, le celebrazioni per il Bimillenario del Ponte di Tiberio, passando per la Biennale del Disegno che espone 1000 opere in più di 20 mostre, da Parmigianino a Guercino, da Hugo Pratt a Fellini. Confermati anche gli eventi più attesi della Riviera: dal Capodanno dell’estate, la Notte Rosa, alla Molo Street Parade, la grande parata musicale sull’acqua con più di mille 100 dj da tutto il mondo. E ancora il passato letto con gli occhi del presente nel Festival del mondo antico, e poi Mare di libri, i reading più celebri d’Italia per ragazzi; le 1000 attività delle Spiaggia del benessere, la musica colta di Percuotere la mente, la rassegna sinfonica Sagra Musicale Malatestiana, i campionati di sport in spiaggia, solo per citarne alcuni.



L'estate di Rimini inizia con Rimini Wellness (30 maggio - 2 giugno, Rimini Fiera): 5 giorni intensi per l’evento principe dedicato al fitness e benessere. A seguire poi i due appuntamenti più attesi dell’estate: la Molo Street Parade e la Notte Rosa. Un melting pop di stili sonori sull’acqua: dall’elettronica al rock, dal pop al liscio, dalla deep house all’indie, dal rock all’afro, passando per il dubstep, il chill out e tanto altro ancora. È la Molo Street Parade che si svolge sabato 28 giugno, con la quale si entra nel pieno dell’estate. Gusto e musica si fondono tra sardoncini e dj set, sono questi gli ingredienti base della grande parata musicale sul porto di Rimini. Dal tramonto a mezzanotte il lungomare si trasforma nella più grande streetparade d’Italia, nella splendida cornice dei pescherecci ormeggiati che si trasformano in “consolle” galleggianti ospitando sulle loro plance i deejay di fama internazionale, mentre sulla terraferma protagonista è il pesce azzurro con i tanti stand dove degustare i piatti della tradizione marinara locale.



L’ormai atteso appuntamento si presenta come ideale anteprima dei festeggiamenti che proseguono e culminano nella Notte Rosa, considerata in tutta Italia il Capodanno dell’estate. Tema di quest'anno: la Passione. La Notte Rosa, da venerdì 4 a domenica 6 luglio, regalerà ai suoi due milioni di ospiti un ricco calendario d'eventi che accenderanno i 110 chilometri della Riviera Romagnola, dai Lidi di Comacchio a Cattolica: concerti, feste in spiaggia, spettacoli, intrattenimento per grandi e bambini, mostre, incontri letterari, ristorazione, fuochi d’artificio e tanto altro per una notte indimenticabile, ispirata all’Italian Passion. Ma la Notte Rosa 2014 celebrerà soprattutto la passione amorosa del bacio tra Paolo e Francesca nel V canto dell’Inferno di Dante. Proprio quel bacio è il tema del manifesto di questa nona edizione, realizzato dal designer Marco Morosini. A mezzanotte in punto, tutta la riviera dell’Emilia Romagna si illuminerà in contemporanea con lo spettacolo dei fuochi artificiali, che costituisce uno dei momenti più attesi di questa notte magica.

EVENTI VIETATI AI MAGGIORI – Solitamente si dice “vietato ai minori” a Rimini invece nasce un evento assolutamente dedicato al mondo dei più piccoli con il divieto di interferenze da parte di maggiori. L’appuntamento di cui stiamo parlando è il Festival di letteratura per ragazzi “Mare di Libri” che l’anno scorso è stato insignito del Premio Andersen. L’evento, nel centro storico della città, è in programmazione dal 13 al 15 giugno 2014. Tre giorni di incontri con gli autori italiani e stranieri più amati dai ragazzi, laboratori e spettacoli. Sempre dedicato ai ragazzi in Piazza Cavour I Ricordi in Soffitta, tutti i mercoledì di luglio e agosto, il mercatino riservato ai più piccoli dai 5 ai 12 anni, che possono esporre i loro vecchi giocattoli, videogiochi, collezioni, peluche, fumetti, libri per ragazzi, video per ragazzi, tricicli, biciclettine e quant'altro di loro appartenenza legato all'infanzia. I bambini sono i protagonisti di queste serate all'insegna del gioco e della socialità. La partecipazione è gratuita. Info: 0541.781108. Si svolge a luglio invece “Cartoon Club” il Festival internazionale del Cinema d’animazione e del Fumetto. Numerosi gli eventi in programma distribuiti tra il centro storico e la Marina di Rimini, tantissimi i cartoni animati nelle varie serate di proiezioni, tre giorni di mostra-mercato del Fumetto “Rimini Comix” e ancora la colorata Cosplay Convention, gli incontri con i fumettisti, le mostre, i laboratori e i grandi spettacoli.



A TUTTO BENESSERE – E per tutti coloro che desiderano trascorrere una vacanza all’insegna del benessere, da metà giugno a fine agosto, c’è l’undicesima edizione di Le spiagge del benessere: undici settimane di attività in 20 stabilimenti balneari e 1000 attività, dalle discipline psico-corporee a quelle bio-naturali, dalle arti e danze orientali alla meditazione, dai laboratori alle spiagge dei bimbi felici. Appuntamenti all’alba e in barca a vela per meditare mentre sorge il sole. E di sera incontri con la cultura del benessere, bio-degustazioni, cene a tema, percorsi emozionali nei Castelli dell’entroterra e albe di luna in occasione del plenilunio. La consueta notte dedicata alle terme dell'Emilia-Romagna sarà poi sabato 14 giugno. È la Notte Celeste che animerà per il terzo anno consecutivo i centri termali della regione tra benessere, divertimento e offerte speciali. Rimini Terme propone una lunga notte tra mare e terme per rilassarsi, farsi belli e scoprire il mondo naturale delle terme. Una serata speciale con momento clou a mezzanotte, quando sotto le stelle, nei diversi centri termali coinvolti si può assistere a concerti live, spettacoli, visite guidate e passeggiate a tema.



Per maggiori informazioni e per conoscere tutti gli appuntamenti estivi: www.riminiturismo.it



Per conoscere il meteo su Rimini in tempo reale, consulta le previsioni di www.meteo.it



