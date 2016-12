A Malta tra capolavori d'arte e natura

11:57 - Una delle più belle e imperdibili mete in questo periodo è sicuramente Malta. Che ne dite di lasciare tutto, preparare la valigia e partire alla scoperta di questa dolce, mite e incantevole isola del Mediterraneo? Ecco a voi un elenco delle più belle attrazioni, curiosità comprese, per una perfetta vacanza in quel di Malta.

Una volta giunti a Malta il primo luogo in assoluto da visitare è la città di, antica capitale collocata al centro dell’isola di Malta. Nota anche come ‘la città del silenzio’ o ‘la città nobile’, affascina i suoi visitatori con la sua atmosfera senza tempo ed i suoi tesori culturali e religiosi. Esempio di antica città fortificata tra i più rappresentativi in Europa, è certamente una perfetta combinazione tra architettura medievale e barocca. Bene, una volta visitata la bella Mdina è arrivato il momento di dare un’occhiata al, a Kalkara: generalmente poco noto, il museo è posto in una posizione panoramica e ricavato in un forte di epoca Vittoriana dove è tutt’ora possibile assistere a ricostruzioni storiche in costume dell’epoca, ma soprattutto osservare l’enorme ed unico cannone da 10 tonnellate, che ogni 5 maggio viene fatto detonare.Altro caposaldo dei monumenti maltesi, è poi la splendida. Tripudio del Barocco Maltese, dall’aspetto esterno discreto ed austero, nasconde un inestimabile tesoro di stucchi, dipinti e decorazioni risalenti all’epoca cavalleresca. Tra tutti i pezzi, i più apprezzati e famosi sono certamente i, uno dei quali vanta il record di essere in assoluto il più grande tra quelli conosciuti del grande Maestro. Avete voglia di un suggerimento curioso? Bene, ecco a voi le. Oltre 45m sotto terra nei pressi dei Barrakka Gardens di Valletta, troviamo questo dedalo di tunnel e camere allestite come quartier generale dell’esercito britannico durante la Seconda Guerra Mondiale: all’epoca segretissime, si possono oggi visitare ancora attrezzate come allora, quando qui si decidevano importanti strategie belliche.Altra originale attrazione legata al mistero è poi la. In un palazzo medievale nel centro della città di Qormi, dove già risiede un ristornate rinomato, da qualche anno è stata scoperta una stanza nascosta: si suppone che un tempo qui si riunisse una società segreta. Nella medesima particolare stanza ora è possibile assistere ad uno spettacolo di magia, durante il quale viene servita la cena e vengono raccontati tutti i misteri legati all’edificio. Infine imperdibile è l’, uno tra i siti archeologici più stupefacenti al mondo. Il sito fu scoperto per caso durante i lavori di costruzione di una casa nel 1902, il sito sotterraneo nella cittadina di Paola, è una struttura un tempo dedicata al culto dei morti scavata nella roccia tra il 3600 ed il 2500 a.C. Oggi il sito è protetto dall’UNESCO e per visitarlo è necessario prenotare in anticipo, poiché l’ingresso è riservato solo a pochi fortunati ogni giorno.E se poi avete voglia di conoscere ogni piccolo dettaglio di Malta ricordatevi che è nata una nuova collaborazione tra 2night e Malta Tourism Authority. Il risultato è un vera e propria guida a 360° con tips di viaggio, attrazioni culturali e naturali, itinerari, eventi, locali e ristoranti di Malta con schede descrittive, recensioni della redazione e contenuti fotografici. Il cuore dell’iniziativa sono 8 guide tematiche e gratuite scaricabili in pdf dal sito 2night.it da marzo ad agosto, accompagnate da articoli in una nuova sezione dedicata del sito stesso.Per maggiori informazioni: www.visitmalta.com/it Per conoscere il meteo su Malta in tempo reale, consulta le previsioni di Meteo.it