Livigno, sci, shopping e relax ad alta quota

115 km di piste per lo sci alpino, due snowpark, 30 km di piste da fondo, tracciati per escursioni con le ciaspole, il servizio di heliski, vari check point di ingresso in zona di pista non battuta con rilevatore di Artva per il freeride e 2 zone freeride gestite, una nuova arena per il Biathlon: questi la fotografia invernale di una località sempre più amata dai giovani e dagli sportivi. Sono sempre di più i freerider che scelgono Livigno come meta dei loro viaggi, provenienti da qualsiasi angolo del mondo, in cerca della traccia perfetta. Il Progetto Freeride, unico in Italia, offre loro un servizio di informazioni giornaliere sulla stabilità del manto nevoso. Per questa stagione invernale, il servizio è stato migliorato e ancora più localizzato sulle singole zone della località, per dare ogni mattina con precisione le informazioni ideali per mettere il freerider nelle condizioni di scegliere l’area ideale dove andare.



Dedicata alle famiglie - La promozione “Family Week Kids Go Free”, dal 28 gennaio al 4 febbraio (che si ripeterà dal 25 marzo all’1 aprile), prevede fra l’altro la gratuità completa per gli under 12 accompagnati da due adulti paganti e lo sconto del 50% per ogni altro bambino sotto ai 12 anni di età, e riguarda il pernottamento negli hotel e negli appartamenti (in questo caso lo sconto è del 15%) che aderiscono all'iniziativa, il noleggio dell'attrezzatura, lo skipass e la scuola di sci. A disposizione dei più piccoli ci sono oltre 150 maestri di sci, kindergarten e parchi gioco sulla neve.



Wellness per il doposci - Per il doposci, relax assicurato all’ Aquagranda Active You, il centro sport e wellness più alto d’Europa, dove sciogliersi i muscoli dopo una giornata sulla neve, ideale sia per la remise en forme, sia per gli allenamenti e la preparazione in altura. Fare attività fisica in quota migliora infatti le prestazioni atletiche, agendo sui meccanismi di trasporto dell'ossigeno. Livigno, con i suoi 1816 metri di altitudine, è un luogo ideale per questo tipo di allenamento, tanto da essere diventata una delle località più ricercate dagli atleti e dalle federazioni sportive di tutto il mondo in tema di stage in quota. Fanno parte del complesso una piscina da 25 metri, lo Slide&Fun con giochi d’acqua come il castello magico e scivoli per i bambini, sale relax, solarium. A fine gennaio riaprirà anche l’area Wellness&Relax, completamente rinnovata.



Duty free e nighlife - Sempre per il doposci, Livigno offre una vastissima area duty-free di circa 10 km di lunghezza in cui sbizzarrirsi con lo shopping. Negozi di ogni genere, tra i più diffusi ci sono le profumerie, gli extra-doganali, hi-tech, gioiellerie, boutique di abbigliamento e naturalmente store di articoli sportivi in cui è possibile fare acquisti tax-free. L’après-ski con musica, balli, un bicchiere in compagnia, accompagna il fine giornata di moltissimi amanti della neve. Dopo cena, la serata si conclude in pub e locali in cui ascoltare musica live, ballare e fare conoscenze. Questa vocazione by night, fa di Livigno uno dei resort più apprezzati dai giovani e da chi cerca il divertimento anche durante la vacanza sulla neve.



Per maggiori informazioni: www.livigno.eu



Informazioni metereologiche in tempo reale: www.meteo.it