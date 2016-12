La vacanza vi piace strong? Ecco 5 proposte croate

1 In parapendio, il cielo ai vostri piedi - Sono più di 30 i punti ideali per il parapendio disseminati ovunque in Croazia per godere la libertà del volo durante tutto l'anno. Se, però, si è alla ricerca di sensazioni adrenaliniche, c’è un punto di lancio che non si dimenticherà facilmente ed è il monte Ucka, in Istria, un volo dall’altezza di oltre 1300 metri in caduta libera, circondati da uno dei paesaggi naturali più spettacolari del mondo. Godetevi la bellezza del parapendio dalle cime settentrionali del monte Žumberak fino a Biokovo e Rilić a sud, passando per le isole di Krk, Brač e Hvar.



2 Immergersi dove il mare è più blu – Ecco la Top 10 delle località d'immersione in Croazia: Baron Gautsch (Rovigno), Mali Ćutin (Kampor), Katedrala (Lussinpiccolo), Kampanel (Sali), Vodnjak (Kampanel Hvar), Vrulja (Brela), Bijelac (Zaklopatica), Lenga (Pomena), Mrkanjac (Cavtat), Kaiser Franz Josef (Molunat). Qui e non solo qui potrete scoprire la ricca flora e fauna, le navi romane affondate, imbarcazioni di vari tipi e altro ancora grazie ad acque trasparenti con visibilità fino a 50 metri. Esplorare le profondità partecipando ai tour organizzati per subacquei esperti, oppure godersi la prima immersione nei numerosi corsi per principianti. L’immersione nelle caverne è sempre più popolare specialmente nelle zone carsiche della Dalmazia.



3 Domare le acque – Il mix ideale ideale tra navigazione e sport estremi ha un nome: rafting e in Croazia si può praticare senza limiti. Nei fiumi Kupa, Dobra, Mrežnica, Korana, Una, Zrmanja e Cetina si può godere della natura più selvaggia. Un’ avventura a tutti gli effetti, ideale per piccoli gruppi di amici, per esplorare l'hinterland intatto della Croazia. I paesaggi verdeggianti e quelli montuosi, i canyon carsici dei fiumi classificati per difficoltà dal primo al terzo grado - sia per principianti che per esperti - lasceranno tutti a bocca aperta.



4 Viaggiare in kajak - Si può scoprire la Croazia in modo diverso, vogando lungo i suoi fiumi a bordo delle canoe tradizionali croate (chiamate "trupice"), utilizzate oggi proprio come centinaia di anni fa nel delta della Neretva. Si potrà ammirare la vista sul Trakošćan dal lago sotto il castello, oppure su Ozalj e Dubovac remando sul fiume Kupa, i mulini di Radmanove Mlinice sulla Cetina, oppure lungo l'isola di Visovac, con il suo convento, situato in modo così particolare in mezzo al lago formato dalla Krka. Ci si può addentrare verso località sconosciute partendo dai fiumi Dobra, Mrežnica, Una, Kupa e Korana a nord, oppure dalla Cetina o dalla Zrmanja che si trovano nei parchi nazionali a sud. Vivere emozionanti avventure fluviali, o navigare nelle acque calme del Mare Adriatico lasciandosi guidare dai propri sentimenti in spedizioni verso località come l'isola di Šolta, la spettacolare isola di Brač o la città di Trogir.



5 Il meraviglioso mondo delle grotte - Immergersi nelle profondità della Croazia per ammirare le meraviglie sotterranee, esplorando le caverne più famose come la Grotta Blu o la Grotta del drago, le più impressionanti grotte istriane, del Gorski kotar e della Medvednica, e sfidarsi in quelle più impegnative come Veternica o Cerovačke špilje. Le grotte della Croazia vengono menzionate già ai tempi dei romani e abitate anche prima di quest’epoca. A Krapina e a Vindija si conservano i resti più importanti di due uomini di Neardenthal. In questa regione carsica si possono ammirare migliaia di stalattiti e stalagmiti conservate nella maestosità delle grotte croate.



