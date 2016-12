Vino, mosto e vinaccioli: in vacanza guerra alle rughe!

06:00 - E’ ormai dimostrato che il vino ha anche proprietà oggettivamente benefiche sul corpo ed è l’elemento chiave di alcuni trattamenti dagli effetti idratanti, tonificanti ed antiossidanti, che sono alla base delle offerte benessere che, più o meno originali, si riuniscono sotto l’etichetta di Vinoterapia. Alcune proposte.

Wine Full Immersion - Prime a proporre la Vinoterapia in Italia, le Terme della Salvarola, sulle colline di Modena, offrono molti trattamenti a base di vite, mosto e vinaccioli. Nella terra del Lambrusco Grasparossa, acqua termale e vino sono gli ingredienti di un pacchetto di due giornate di benessere che prevedono, fra l’altro, body peeling all’uva e biocereali per eliminare le cellule morte, massaggio con uva fresca e olio di vinaccioli per tonificare e levigare la pelle, vendemmia dell’uva che sarà utilizzata nei trattamenti e degustazione vini.



La Vinaccia sulla pietra che scotta - Al Romantik Hotel Turm di Fiè allo Sciliar, in provincia di Bolzano, il Bagno alle vinacce su pietra calda, dalle proprietà astringenti e depurative, è ideale per una coppia affiatata. Le note soft della musica contribuiscono a costruire il contesto perfetto per un ritemprante parentesi di benessere: distesi su una pietra che “scotta” ci si sottopone ad un peeling del corpo a base di una pasta di vinacce, terra e gesso. Gli acini d’uva puliscono l’epidermide, riattivano la circolazione ed eliminano le cellule morte. Dopo il bagno, il relax continua in una vasca tiepida dove sorseggiare un bicchiere di vino selezionato. Per finire un massaggio all’olio di vinacciolo.



Bagni di vino alle pendici del Monte Rosa - Il bagno al vino rosso anche in coppia nella vasca idromassaggio, è solo uno dei trattamenti tannici offerti dal centro benessere del Romantik Hotel Jolanda Sport di Gressoney La Trinitè, in provincia di Aosta, tra travi in legno e pietre estratte dalle rocce del massiccio del Monte Rosa. Il Bagno con sali di vinaccia e fanghi si può invece provare nel cosidetto lettino della principessa Jolanda galleggiante, immersione dall’effetto depurativo e drenante, toccasana per chi soffre di mal di schiena, artrosi e reumatismi. Un trattamento completo è quello proposto del Mosto d’Uva ossigenante e antietà.



Carpe Vinum a Merano - Tra i mille vizi che il BeautyTeam Amadea del Romantik Hotel Oberwirt di Marlengo, in provincia di Bolzano, ha in serbo per gli ospiti del centro benessere, alcuni hanno come ingrediente principale il vino e le sue proprietà benefiche. La vinoterapia – grazie ad un complesso naturale di principi attivi derivanti dai vinaccioli o dalle bucce dell’uva, ricchi di polifenoli - è utile per rassodare i tessuti e per levigare le rughe in maniera duratura. Il Pacchetto Vino comprende Peeling ai vinaccioli, Bagno al vino e un calice di vino altoatesino, Impacco al siero di vino rosso o alle vinacce, massaggio con sacchettini di vinaccioli e erbe.