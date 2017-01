Viaggi: le destinazioni più ospitali e apprezzate del mondo

La città più apprezzata dai viaggiatori di tutto il mondo per le sue strutture ricettive è Göreme , in Turchia, la città tra i Camini delle Fate. Ma l’Italia fa registrare un ottimo piazzamento con Materia seconda classificata e San Gimignano i n sesta posizione. Ottimi piazzamenti anche per Lecce, Sorrento e Lucca, collocate nelle prime 20 posizioni.

Sono questi i risultati del Global Reputation Ranking*, stilato da Trivago, il grande motore di ricerca hotel, come da tradizione all’inizio del nuovo anno. La classifica è stata realizzata prendendo in considerazione le città con un numero maggiore o uguale a 130 strutture ricettive presenti entro i confini cittadini e una media di almeno 60 recensioni per hotel. I valori sono riferiti agli ultimi 12 mesi, sono espressi su una scala che va da 0 a 100 e si fondano su oltre 200 milioni di recensioni provenienti da più di 200 siti di prenotazione online.



A guidare la top 10 si conferma anche quest’anno la turca Göreme, la città della Cappadocia tra i Camini delle Fate, il cui parco nazionale è stato inserito tra i patrimoni dell’umanità dall’UNESCO, che ha riscosso un indice di gradimento di 86,82 su 100.



L’Italia è ben rappresentata dal secondo posto mondiale riconosciuto alle strutture di Matera (con un indice di 86,72 su 100), dal sesto di San Gimignano (a quota 85,54) e dagli ottimi piazzamenti di Lecce, undicesima con un indice di 84,90, Sorrento (tredicesima con 84,64) e Lucca in diciottesima posizione con 84,53.

Alle spalle di Matera, in terza posizione si trova la tedesca Rust (86,47), famosa per il parco divertimenti Europa-Park. Al quarto posto la cinese Lijiang (85,60), con la sua città vecchia Patrimonio dell’umanità UNESCO. Seguono Belgrado, Zagabria, Killarney (Irlanda), Kaliningrad (Russia) e la brasiliana Gramado.



Gobal Reputation Ranking 2017 – La Top Ten

1 Göreme, Turchia 86,82

2 Matera, Italia 86,72

3 Rust, Germania 86,47

4 Lijiang, Cina 85,60

5 Belgrado, Serbia 85,59

6 San Gimignano, Italia 85,54

7 Zagabria, Croazia 85,18

8 Killarney, Irlanda 85,03

9 Kaliningrad, Russia 84,94

10 Gramado, Brasile 84,92