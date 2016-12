Val d’Aosta: la lunga, fresca estate di Courmayeur

Quest’anni i riflettori si accendono sulla cultura del cibo, grazie ai produttori locali: Lo Matsòn, il 4 settembre, è l’occasione per scoprire un autentico mercato contadino, incontrando chi ogni giorno lotta contro clima e pendenze per produrre formaggi, vini e altri prodotti, tra cui perfino lo zafferano. 70 produttori da tutta la Valle d’Aosta, volti e storie unici da conoscere, condividendo esperienze e “piantando i semi” di una nuova cultura del cibo. La manifestazione è il principale evento del progetto #courmayeurlovesfood, che include Courmayeur Food Market: cinque appuntamenti, tra luglio e agosto, con i produttori del Monte Bianco e con i cinque chef stellati della regione.



Esplorare in modalità slow - In estate Courmayeur è un luogo da esplorare in modalità slow, passeggiando o pedalando al sole della Val Veny e della Val Ferret, praticando il golf e lo yoga o immergendosi nelle acque termali, o in modalità attiva, dedicandosi all’alpinismo, alla mountain bike, al rafting e alle vie ferrate. Tra le proposte più interessanti, l’e-bike, che permette di raggiungere le proprie mete senza fatica.



Montagna sacra, il benessere e lo yoga - Una delle novità dell’estate 2016 riguarda il benessere: la splendida Val Ferret, vallata laterale di Courmayeur, ospita il progetto Montagna Sacra, un ciclo di seminari yoga con vista sul Monte Bianco (9 luglio, il 6 agosto e il 3 settembre): a fare da cornice al progetto sono Les Maisons de Judith, due baite in località Pra Sec, a quota 1623 metri. Gli appassionati di yoga, accompagnati da docenti di grande esperienza, possono approfondire diverse tecniche, dal kundalini allo yoga x runners e lo yoga x climbers, vivendo la montagna in modalità slow.



Toccare il cielo con un dito - La montagna rappresenta anche una sfida sportiva: il 5 e il 6 agosto appuntamento a Courmayeur per la seconda edizione dell’X-BIONIC Courmayeur Mont Blanc Skyrace, una corsa senza eguali che porta a “toccare il cielo con un dito” al cospetto del Monte Bianco e delle altre vette alpine. Novità del 2016, la versione notturna al chiaro di luna: per i runner e per il pubblico è l’occasione per ammirare il Monte Bianco in una veste inedita, grazie alla prima e unica apertura serale di Skyway, la nuova funivia ipertecnologica. L’aria frizzante e la quota stuzzicano l’appetito: dopo un’escursione si può entrare in un rifugio gourmet e trovare un’accoglienza a cinque stelle, in Val Ferret, Val Vény e Plan Chécrouit con piatti a base di materie prime locali, come salumi, formaggi, carni, farine, miele, ortaggi, ma anche ottime selezioni di vini.



Tutti a Courma! - Courmayeur è pronta ad accogliere i grandi nomi della cultura, della politica, del giornalismo e dell’economia, protagonisti dell’estate culturale ai piedi del Monte Bianco. Dal 22 al 24 luglio aCourma!, il forum di attualità, economia e innovazione, porta a Courmayeur grandi nomi come l’ex ministro Corrado Passera e il manager Vincenzo Novari. La sesta edizione del Festival delle Nuove Vie, dal 25 al 27 agosto, invita ospiti del calibro di Gad Lerner, Oliviero Toscani, Linus, Beppe Severgnini, Filippo La Mantia, mentre Panorama di mezzo agosto accoglie il direttore de La Stampa Maurizio Molinari, il presidente della Fondazione Censis Giuseppe De Rita, e l’economista Mauro Deaglio.



Per maggiori informazioni: www.courmayermontblanc.it