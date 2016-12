Val Badia, la regina dell'estate

La Val Badia , in Alto Adige , è una valle confinante con la Val Pusteria ed è famosa per essere, ancora oggi, culla della lingua e della cultura ladina. La parte meridionale della Val Badia, l' Alta Badia , comprende i centri di Corvara e Badia ed è un vero e proprio paradiso per sportivi ed escursionisti. Famosa per la vacanza attiva e per gli amanti della natura, regala montagne a perdita d'occhio, torrenti freschi e prati verdi in cui fare pic nic all'aria aperta e riposarsi dopo lunghe passeggiate.

Val Badia è sinonimo di vacanze all'aria aperta, all'insegna di natura meravigliosa e panorami mozzafiato. Si è da poco conclusa la 29esima edizione della "Maratona dles Dolomites-Enel 2015", confermandosi l'appuntamento estivo clou dell'Alta Badia. L'edizione 2015 si è suddivisa in tre percorsi differenti: il Percorso “Maratona” lungo 138 km e con un dislivello di 4230 metri, quello “Medio” lungo 106 km e con un dislivello di 3130 metri e infine il percorso ”Sellaronda” lungo 55 km e con un dislivello di 1780 metri. Vincitore della manifestazione è stato Luigi Salimbeni.



Dal passo Sella a quello Gardena, fino al passo Pordoi sono tante le attività che si possono effettuare. Un nuovo modo di vivere lo spettacolo delle Dolomiti, Patrimonio Mondiale UNESCO, è dato dagli esercizi ricettivi “Explore Your Way!”, un concentrato unico di emozioni e adrenalina outdoor tra trekking, hiking, free climbing e bike touring. Questo nuovo progetto, dedicato agli amanti della vacanza attiva, racchiude tante attività sportive praticabili tra i 1500 e i 3000m.



Le attività tra cui gli appassionati di montagna possono scegliere a seconda delle proprie passioni, sono suddivise in quattro tipologie. La categoria “natural gym” si basa su attività come il trail running (una specialità della corsa a piedi che si svolge su sentieri di montagna), il geocatching (una sorta di caccia al tesoro in cui i partecipanti usano un ricevitore GPS per nascondere o trovare dei contenitori di differenti tipologie e dimensioni), l' orienteering (disciplina di origine scandinava che prevdede un percorso nei borsi con una carta topografica e una bussola), la speed-hiking (la camminata veloce con bastoncini ed equipaggiamento leggero) e il body/functional training, il nuovo modo di intendere la ginnastica.

La categoria “rock your body”, comprende l'arrampicata, il free climbing, exploring, trekking e le vie ferrate. La tipologia “bike”, invece, è dedicata agli appassionati della bici mountain bike, includendo il bike touring, il freeride, il downhill e l'enduro. Infine, la categoria "flying" è dedicata a chi ama praticare il volo in parapendio e in deltaplano, o per i più temerari, un tuffo nel vuoto con il base jumping.



