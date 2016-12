Vacanze: gli italiani sognano Londra, ma apprezzano l'Italia

L'indicazione arriva da TripAdvisor, la grande community di viaggiatori online, nel suo Summer Vacation Value Report, uno studio che identifica le destinazioni più ricercate, i costi medi di hotel e pasti per una vacanza di una settimana e in quali momenti queste stesse destinazioni hanno prezzi più abbordabili



In testa ai desideri dei viaggiatori nostrani c'è una vacanza estiva a Londra, oppure a New York, ma nella loro wish-list sei destinazioni su dieci sono entro i confini nazionali, con la Puglia in pole position (ben tre località pugliesi sono infatti in classifica) Roma si conferma Città Eterna, ottava nella classifica delle preferenze italiane, ma presente anche nella Top 10 di Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Spagna e Germania. Al terzo posto c'è San Vito Lo Capo, in Sicilia, seguito da Formentera e Parigi, al sesto posto. Tutte le altre destinazioni in classifica sono entro i confini nazionali: Villasimius è al quinto posto, seguita dalle pugliesi Gallipoli, Porto Cesareo (9°) e Otranto (10°).



Se poi si vuole tenere sotto controllo il budget, vale la pena tenere presente che una settimana a Villasimius all'inizio di giugno consente il risparmio più consistente (dal 1 giugno si possono risparmiare fino a 518,97 Euro rispetto al costo medio settimanale nel periodo estivo in questa destinazione). Nella stessa settimana si risparmia anche a Formentera (397,21 Euro), e a Gallipoli (312,94 Euro), Otranto (293,44 Euro) e Porto Cesareo (270,66 Euro). Chi vuole visitare la Grande Mela trova invece i prezzi migliori nella settimana del 29 giugno, con un risparmio di quasi 250 Euro. Parigi e Roma sono invece più convenienti nella settimana del 10 agosto (con un risparmio rispettivamente di 172,99 e 132,49 Euro, mentre Londra costa un po' meno nella settimana dal 17 agosto (-104,27 Euro).



Tra le destinazioni italiane più desiderate dagli stranieri spicca solo il nome di Roma, quinta in classifica per i francesi, settima per i britannici, nona per gli spagnoli, decima per gli americani e per i tedeschi. Altre destinazioni italiane che non hanno raggiunto la Top 10 per un soffio sono Sorrento per il Regno Unito (11°) e Venezia per Francia (11°) e Germania (18°), che mostra interesse anche per la Sardegna (15°).



LA TOP 10 DEI VIAGGIATORI ITALIANI

1 Londra

2 New York City

3 San Vito lo Capo

4 Formentera

5 Villasimius

6 Parigi

7 Gallipoli

8 Roma

9 Porto Cesareo

10 Otranto