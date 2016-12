Vacanze Emiliane anche in inverno, tra sport, divertimento e natura

16:29 - Novembre è il momento giusto per decidere cosa fare nel periodo delle feste. Quando le vie del centro si vestono di luce e l'atmosfera natalizia s'intrufola più o meno dappertutto, la voglia di vacanze aumenta e non resta che scegliere quale sarà la nostra meta. Con l'arrivo dei primi freddi e le conseguenti aperture delle piste da sci, per gli appassionati di sport invernali nascerà l'indecisione data dall'elevato numero di impianti che la nostra bella penisola offre. Per tutti gli altri amanti della montagna, fuori dal panorama delle più consolidate mete alpine, spuntano le accattivanti proposte delle località montanare dell'Appennino.

Emilia Romagna è per i più sinonimo di estate, buona tavola, vita da riviera, tortellini, piadine e sagre. Ma quello che i più ignorano è che, in quanto a impianti sciistici, l’Emilia Romagna non è seconda ai comprensori alpini più titolati, grazie alle caratteristiche di un territorio che va dalla montagna alla collina, passando per la riserva fluviale. L'Ente Parchi Emilia Centrale si è posto come missione la valorizzazione del rapporto tra sport e ambiente e così, anche per quest'inverno, in Appennino si confermano tante offerte per gli appassionati della montagna, a cominciare dai bambini che godranno di baby park sempre più ricchi di gonfiabili, tapis roulant e animazioni.



A inaugurare il calendario di iniziative invernali sarà una gara di sci alpino (in notturna!), sabato 13 dicembre a Fanano nel Parco del Frignano, la vasta area protetta montana che, insieme al Parco dei Sassi di Roccamalatina e alla Riserva Naturale della Cassa di espansione del fiume Secchia, costituisce l’Ente Parchi Emilia Centrale. Se il primo appuntamento avrà un carattere spiccatamente competitivo, la maggior parte delle attività che si susseguiranno sino alla fine di marzo saranno invece all’insegna di uno stile più “slow” e adatte ad un pubblico molto più eterogeneo. Per gli amanti dello sci, nel territorio montano dell'Ente Parchi Emilia Centrale, è possibile trovare paesaggi e imprese per tutti i gusti e i gradi di esperienza: alla montagna del Cimone, territorio aspro non adatto a neofiti della montagna, si contrappone la zona tra le due cime Cusna e Cimone, adatta invece alle famiglie, quindi una montagna "dolce", ovvero frequentabile e fruibile da qualsiasi pubblico.



Dalla promozione di sport di nicchia come il biathlon, fino alle escursioni con le ciaspole diurne e notturne, le suggestioni offerte dal paesaggio invernale dell'Ente Parchi Emilia Centrale uniranno momenti di piacevole ristoro con prodotti tipici, videoproiezioni dell’apprezzato documentario sull’Alta Via dei Parchi, realizzato da Enrico Brizzi, e della prima edizione del Nordic Ski Tour di sci di fondo, un circuito a tappe per bambini e adulti promosso in prima persona dalla campionessa azzurra Sabina Valbusa. Per i più intrepidi ciaspolatori, da sperimentare anche il ciaspoleering, ovvero l’orienteering su ciaspole. Non mancheranno le iniziative per i fedeli dello sci di fondo, del trekking su neve e dello sleddog, camminate notturne in cerca della luna e “docce di stelle”. L'inverno nellAlto Appennino Modenese, insomma, promette di sorprendere e conquistare.



Per maggiori informazioni: www.parchiemiliacentrale.it



Per sapere che tempo fa nel modenese: www.meteo.it