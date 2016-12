Vacanza in maso: incontro con i cuccioli più teneri

Per giocare con questo grazioso baby pony si deve andareal maso Niederhof a Martello 

Che cosa esiste di più tenero e commuovente di un cucciolo? Se poi si tratta di un cavallino, di un baby vitello, di un anatroccolo o addirittura di un maialino, tutte specie con le quali i bambini di città vengono in contatto raramente, l'amore può essere a prima vista e trasformare una vacanza in montagna in un'esperienza emozionante. I masi del Gallo Rosso, la catena di agriturismi sulle montagne alto atesine, presentano gli nimaletti nati alla fine dell'inverno, pronti a fare amicizia con gli ospiti che scelgono di soggiornare nelle loro strutture per una vacanza a tu per tu con la natura. Per informazioni, sito Internet www.gallorosso.it.