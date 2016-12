Le basi di partenza degli itinerari proposti da Vacanze in houseboat sono a Chioggia Sottomarina, Porto Levante (Rovigo) e Casale sul Sile (Treviso) in Veneto; Precenicco e Marano Lagunare (Udine) in Friuli. In queste località vi aspettano degli attrezzatissimi houseboat, barche disponibili da 2 a 12 posti, che si guidano senza patente nautica, per navigare in tranquillità, indipendenti senza problemi alla scoperta di luoghi quanto mai suggestivi.



Tra natura selvaggia e città d'arte - Il tutto a costi assolutamente abbordabili. I possibili itinerari sono davvero tanti e vari e soddisfano gusti ed aspirazioni di vacanza molto diversi tra loro: la visita di città e capolavori dell'arte ( ad esempio, Venezia e la Riviera del Brenta), il rutilante incontro con la movida delle spiagge dell'Adriatico (Jesolo, Lignano, il Lido di Venezia), l'immersione nella natura selvaggia (il Delta del Po ideale per relax, birdwatching o pesca) o ancora la cultura enogastronomica delle colline trevigiane (navigazione lungo il quieto fiume Sile) o della bella Ferrara (Delta del Po). Ma ecco, tra le tante, due proposte.

.

Laguna Veneta, Riviera del Brenta - Il primo itinerario prevede la partenza da Chioggia: Venezia è a tre ore di navigazione, in una crociera che tocca l'isola di Pellestrina e fa incontrare la Serenissima dall'angolazione “hollywoodiana” dell'Hotel Cipriani. Per ormeggiare a Venezia si possono scegliere due modalità: o nella bucolica isola di Vignole – collegata al centro da un vaporetto di linea a soli cento metri dal porto delle barche - o il più mondano piccolo porto dell'isola di San Giorgio Maggiore di fronte a San Marco, collegato a Piazza san Marco da una fermata di vaporetto o dalle lance taxi. Sempre in barca, si può navigare fino al Lido di Venezia o scoprire le isole della laguna; Murano, Burano, Torcello. In seguito ci si può avventurare nella parte più settentrionale, selvaggia e salmastra della Laguna, o navigare il Sile fino a Treviso.



Dal Lido di Venezia a Bibione – Il secondo itinerario riguarda la crociera lungo le spiagge dell'Adriatico. L'itinerario più classico é il seguente: raggiunta la laguna veneta da Chioggia si attraversa la conca del Cavallino (Lido di Venezia) per raggiungere il il Lido di Jesolo, perfetto se amate la vita notturna, il divertimento, i locali, e le attrazioni per bambini (aquapark, acquario, spiagge). Se invece desiderate una sosta più tranquilla potete optare per un ormeggio nel centro storico. Si naviga poi verso Caorle, colorata e antica cittadina famosa oggi per le sue spiagge e meta ogni estate di numerosi turisti stranieri. Per una vita di mare sempre frizzante ma meno mondana si naviga lungo il fiume Lemene attraversando le valli di Caorle e Bibione per raggiungere Portogruaro e visitarne il magnifico centro storico coi mulini ad acqua, la piazza monumentale, la piccola e deliziosa esposizione museale romana, gli scavi archeologici a Concordia Sagittaria, ma anche i bar e le tipiche trattorie e le spiagge.