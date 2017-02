Tutti a Viareggio tra i giganti di Carnevale

Da ricordare che a ogni sfilata dei carri allegorici assistono 200mila spettatori ammirati dal gigantismo delle costruzioni, che hanno reso famosi nel mondo i Maestri costruttori viareggini, sempre alla ricerca delle migliori soluzioni tecniche e artistiche per stupire il grande pubblico. Quest'anno la manifestazione avverrà i collaborazione con Costa Crociere.



I corsi mascherati - Il triplice colpo di cannone è il segnale che a Viareggio inizia la festa. Sparato dal mare dà, ogni volta, il via alla sfilata dei carri. Come per magia i giganteschi mascheroni prendono vita tra movimenti, musica e balli. Uno spettacolo sempre nuovo, entusiasmante ed affascinante, ma allo stesso tempo una tradizione artistica e culturale che Viareggio custodisce gelosamente da 144 anni. Cinque i Grandi Corsi Mascherati, concentrati in un mese unico di grandi festeggiamenti. Tanti i temi di strettissima attualità che i maestri costruttori affronteranno con la satira pungente che li contraddistingue: dall’elezione di Trump alla Casa Bianca, al disastro ambientale dello scioglimento dei ghiacciai, dall’avanzata della Cina sull’economia mondiale. Dalla fantascienza, alla satira politica nazionale.



I numeri - Sui Viali a mare di Viareggio si possono ammirare 9 carri di prima categoria, 4 di seconda 9 mascherate i gruppo, 15 maschere isolate. A bordo di ogni carro di prima categoria ballano fino a 250 figuranti in maschera.



La cittadella del carnevale - Inaugurata dieci anni fa, la Cittadella è un complesso architettonico interamente dedicato alla creazione e alla conservazione del Carnevale di Viareggio. Su una gigantesca piazza ellittica, arena per grandi spettacoli all'aperto in estate, si affacciano sedici hangar-laboratori in cui i costruttori forgiano le loro idee e intuizioni. Qui vengono creati i giganteschi carri. Due i Musei qui aperti al pubblico: uno dedicato alla storia dei carri del Carnevale e l'altro al Premio Carnevalotto, una preziosa collezione di opere d'arte di grandi firme contemporanee ispirate al Carnevale di Viareggio. Ad aprile 2015 verranno aperti al pubblico qui i nuovi uffici della Fondazione Carnevale.



Va al dottor Pietro Bartolo, medico e scrittore, protagonista del film documentario “Fuocoammare” il Premio Burlamacco d’Oro, il riconoscimento più importante che ogni anno assegna il Carnevale di Viareggio a personalità del mondo della cultura, dell’arte, dello spettacolo e dell’impegno sociale. Proprio l’impegno quotidiano del dottor Pietro Bartolo, medico, a Lampedusa che da più di trent'anni cura sia i residenti dell’isola, sia tutti i migranti che sbarcano, è al centro del docufilm di Gianfranco Rosi “Fuocoammare”, premiato con l’Orso d’Oro a Berlino, ed in nomination per l’Oscar.



Infine, il calendario delle sfilate:

Domenica 5 febbraio - Ore 15,00, 1° CORSO MASCHERATO

Domenica 12 febbraio - Ore 15,00, 2° CORSO MASCHERATO

Sabato 18 febbraio - Ore 17,00, 3° CORSO MASCHERATO, Grande Spettacolo pirotecnico finale

Domenica 26 febbraio - Ore 15,00, 4° CORSO MASCHERATO

Martedì 28 febbraio - Ore 15,00, 5° CORSO MASCHERATO . Premiazione dei vincitori e Grande Spettacolo pirotecnico finale.



Per maggiori informazioni: www.ilcarnevale.com