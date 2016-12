Tra natura e massaggi, 4 angoli di paradiso

Relax nel golfo degli angeli - Un piccolo gazebo in bambù, immerso nel verde della natura selvaggia della Sardegna meridionale, inebriati dai profumi del Mediterraneo, ad un passo da alcune delle spiagge più belle dell'isola. E' un angolo di paradiso quello pensato dall'Hotel Aquadulci di Chia (CA) per i trattamenti benessere: un accogliente rifugio, all'ombra di palme,dove concedersi un massaggio antistress, con aromaterapia , eclettico, profondo shiatzu, thai, linfodrenante, sportivo. Rituali che si arricchiscono delle proprietà benefiche degli oli essenziali – vegetali e biologici - delle piante autoctone dell'isola: lavanda, ginepro, menta, finocchio, limone, arancio amaro e arancio dolce. Un rituale di bellezza e relax, cullati dal silenzio nell'incomparabile cornice del Golfo degli Angeli.



L'idillium del benessere - Il paradiso esiste: è nell'Arcipelago Toscano, sulla punta nord occidentale dell'Isola d'Elba, a Capo Sant'Andrea. Immerso nella macchia mediterranea lambita dal mare turchese, sorge “Idillium”, l'angolo wellness creato dal Boutique Hotel Ilio nel cuore del suo rigoglioso giardino, in cui abbandonarsi a momenti di quiete e benessere, accarezzati dalla brezza marina e rapiti dai profumi dei fiori e delle piante locali. Gli esclusivi trattamenti aiutano a ritrovare la serenità e il perfetto equilibrio tra mente e corpo, per dimenticare in fretta stress e pensieri portati in valigia. In una cornice suggestiva che riappacifica con la natura e con il mondo, si può scegliere tra diversi massaggi: l'Ayurveda, lo yoga passivo, il decontratturante,il thailandese,il particolarissimo hawaiano LomiLomiNui, o l'originale Maori.



A tu per tu con la “scienza della vita” - Il canto della natura, le melodie soft e le manualità avvolgenti, in un parco secolare sulle dolci colline di Modena. Alla Spa Balnea delle Terme della Salvarola ai benefici delle acque termali si aggiunge il benessere olistico che viene dall'antica sapienza indiana. Il segreto si chiama Ayurveda, la “scienza della vita”, da secoli utilizzata per ottenere longevità, prevenire e alleviare gli squilibri fisiologici, ridonare vitalità, energia e serenità. Sarà sufficiente aprire le ampie vetrate della sala dedicata ai trattamenti, che confina con il rigoglioso giardino, per avere la sensazione di essere completamente immersi nella natura del paesaggio, per godere di un'atmosfera di totale quiete.



Il wellness formato famiglia - Farsi cullare da una piacevole brezza e dal rumore del mare, abbandonandosi al piacere e al relax, in un ambiente suggestivo, immerso nella natura è un sogno realizzabile. Dove? Nel Golfo Aranci (OT), all'Hotel Resort & Spa Baia Caddinas della catena Italy Family Hotels, inserito in una piccola baia di acqua smeraldo, avvolto da un lussureggiante giardino e a soli 30 passi dalla spiaggia, è il luogo ideale per vacanze in famiglia – grazie a servizi su misura - e soggiorni wellness.Tra freschi angoli di ombra, bouganville ed erbe profumate, ci si può immergere in 2 piscine d'acqua dolce e farsi viziare con un'ampia scelta di trattamenti sulla terrazza vista mare. La gamma dei trattamenti è presochè infinita. Ricordiamo quello rilassante, anticellulite, decontratturante, connettivale e californiano.