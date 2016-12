Tour delle residenze sabaude di Torino

06:00 - Ex capitale del Regno dei Savoia, Torino è una città che ha saputo innovarsi e rinnovarsi nel corso degli anni conservando comunque intatti i suoi antichi splendori: le residenze Sabaude (Patrimonio Unesco dal 1997) includono regge, castelli e palazzi di indubbio valore. Pronti a conoscerle?

Da Palazzo Reale a Palazzo Carignano - Le residenze Sabaude inserite nell'elenco Patrimonio dell'Umanità sono oltre 20, alcune situate nella città di Torino altre fuori, ma dovendo scegliere da dove partire Palazzo Reale è probabilmente il più indicato, trattandosi della residenza più importante. Inserito all'interno dell'ampio complesso museale che include anche la Galleria Sabauda, l'Armeria Reale e il Museo Archeologico, già solo la visita a questo Palazzo richiede tempo considerata la sua ricchezza: questa fu la residenza ufficiale dei Savoia e sorge in pieno centro a Torino. Una vera perla di sfarzosità ed eleganza architettonica che si affaccia su Piazza Castello. Emblema dell'architettura barocca torinese, Palazzo Carignano, anch'esso nel centro della città, e conosciuto ai più grazie alla facciata progettata da Guarino Guarini, è un'altra tappa imperdibile. Considerato uno dei palazzi Secenteschi più importanti della storia dell'arte italiana, al suo interno oggi sorge il Museo del Risorgimento. Per completare il percorso in centro città, fermatevi a visitare Palazzo Madama che racchiude duemila anni di storia del Piemonte.



Girando per la città – Distrutto da un incendio nel 1936 il Teatro Regio é stato ricostruito per intero nel 1973. Oggi conserva ancora l'antica facciata e rappresenta il teatro lirico della città ponendosi nel panorama internazionale come uno dei teatri più importanti. Il Castello del San Valentino subì le sue influenze architettoniche francesi dalla moglie di Vittorio Amedeo I ovvero Cristina di Francia a cui si devono i tetti con le falde inclinate. Risalente al XVI secolo, nel corso degli anni ha subito numerose trasformazioni e oggi ospita la facoltà di Architettura, ma una parte antica è ancora visitabile con i suoi affreschi e decorazioni Secentesche. Restaurata di tempi recenti la Villa della Regina è invece riaperta al pubblico dal 2007 e permette al visitatore di proseguire il suo tour nelle residenze Sabaude visitando una villa risalente al XVII secolo abitata prima dal Duca e poi scelta dalla Regina Anna Maria d'Orleans, moglie di Vittorio Amedeo II, quale residenza preferita.



A pochi chilometri da Torino - La Reggia di Venaria è uno dei siti turistici più visitati in Italia: costruita fuori Torino, fu voluta da Carlo Emanuele II di Savoia che desiderava una reggia importante e imponente che si legasse al suo nome. Dopo numerosi restauri che hanno permesso all'area di tornare ai suoi antichi splendori, oggi questo sito si mostra al visitatore in tutta la sua imponenza. A Stupinigi sorge la palazzina di caccia utilizzata come set di film e numerose fiction, fra cui la popolare “Elisa di Rivombrosa”, in virtù del suo aspetto fuori dal tempo. Progettata da Filippo Juvarra, ha gli interni ancora rigogliosi e sfavillanti, i giardini ben curati e un lungo viale che porta alla palazzina per un viaggio nell'era nobiliare dei tempi.



