11 aprile 2017 06:00 Toscana, nella terra di Leonardo da Vinci e Pinocchio: 4 idee per i weekend di primavera Seconda edizione della "Open Week della Valdinievole" approfittando dei "ponti"

Cosa unisce Leonardo da Vinci e Pinocchio? Un luogo, la Toscana, più precisamente la Valdinievole. E sono proprio loro, il genio del Rinascimento e il burattino di legno nato dalla penna di Carlo Collodi, gli ambasciatori scelti per fare da testimonial alla seconda edizione della "Open Week della Valdinievole". Quattro imperdibili idee di viaggio che raccolgono oltre 350 appuntamenti per soddisfare gli amanti della natura, dello sport, della cucina e della famiglia.

La Valdinievole ha un'eccezionale conformazione da comprensorio turistico: terme, colline, area umida, fiumi e laghetti, grotte sotterranee e prodotti IGP. Il tutto concentrato in soli 30 chilometri di estensione longitudinale. La manifestazione Open Week, giunta alla seconda edizione, tocca tutti i ponti di aprile - da quello di Pasqua e del 25 aprile fino a quello del 1 maggio - e sarà caratterizzata da aperture straordinarie, visite guidate gratuite, eventi culturali, degustazioni, itinerari cicloturistici e a cavallo, trekking e tanto altro ancora, per un totale di oltre 350 appuntamenti disseminati tra 12 comuni.

Cosa fare con i bambini nel Paese dei Balocchi - Tappa clou per una gita in famiglia nelle terre della Valdinievole è il Parco di Pinocchio a Collodi, inaugurato nel 1956. Fin dal suo originario progetto il parco non è stato concepito come mero luogo di divertimento, ma come creazione di artisti e architetti di fama mondiale come Emilio Greco, Venturino Venturi, Pietro Porcinai, Giovanni Michelucci, Marco Zanuso, che hanno lavorato per celebrare il capolavoro di Carlo Collodi.



Il Parco di Pinocchio è dedicato, attraverso questo amatissimo personaggio e il suo libro, ai bambini, alla loro cultura, alla loro fantasia. Lungo il suo percorso sono rievocati luoghi e personaggi della storia del burattino attraverso la mano di grandi artisti e architetti. E’ un luogo dedicato alla scoperta, all'osservazione, alla meraviglia grazie anche a laboratori didattici, al Museo e alla Biblioteca Virtuale di Pinocchio, alle giostre d’epoca, ai contastorie coi i loro burattini, al percorso avventura. Un vero e proprio luogo da fiaba per grandi e piccini.

La tappa per gli amanti del buon cibo e del vino - Una meta di grande interesse enogastronomico è il Monte di Carlo. Da uno qualsiasi dei colli della Valdinievole non si può fare a meno di guardare l’orizzonte in direzione di Lucca, ed è lì che si vede il Monte di Carlo: Montecarlo di Lucca, alle spalle di Pescia, sede di un villaggio voluto da Giovanni di Boemia, per il figlio Carlo.



Con il nome di Borgo di Vivinaia nel 1333, noto anche per i suoi vini. Da sempre qui si respira un’aria che sa di storia e tradizione vinicola; la coltura della vite è da secoli il fondamento principale dell’economia agricola di questa terra, grazie alle condizioni naturali che le sono particolarmente favorevoli. Durante la Open Week del 2017 Montecarlo si mostra insieme alla Valdinievole, con alcuni appuntamenti imperdibili: passeggiate culturali e itinerari enogastronomici, con degustazioni di vino

Break di primavera a tutto sport e natura - La II edizione Open Week è pensata in particolare per chi ama fare sport all'aria aperta. La bicicletta diventa la migliore alleata per visitare le bellezze naturali della Valdinievole con diversi percorsi cicloturistici della zona.



Ma Open Week 2017 significa anche fare esperienza di volo libero con il parapendio da Monsummano Alto, provare il gusto di passeggiare nel Padule sul dorso di un cavallo, oppure provare l’esperienza del birdwatching e del trekking guidato sui tracciati del CAI inaugurati nel 2016.



Vera chicca è la visita guidata con la tipica imbarcazione utilizzata nel Padule di Fucecchio, possibile nei giorni della Open Week a prezzo promozionale, per vedere centinaia di specie di uccelli e la vegetazione sconfinata dell’area umida interna più estesa d’Europa.