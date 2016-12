7 maggio 2015 Toscana, il parco amato dalla regina Vittoria Il Parco Romantico di Maiano, tra Fiesole e Firenze, è la meta ideale per passeggiare nel verde o per divertirsi con numerose iniziative Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - Il Parco Romantico della Regina, con il laghetto delle Colonne, è un luogo spettacolare, pieno di storia e suggestioni naturalistiche. Gestito e valorizzato dalla Fattoria di Maiano, si estende per circa 50 ettari tra i comuni di Firenze e di Fiesole. Nel cuore del parco si staglia la storica Villa Maiano, set di numerosi film tra cui “Un tè con Mussolini” di Franco Zeffirelli e “Camera con vista” di James Ivory.

Realizzato nella seconda metà dell’800 per volere di Sir John Temple Leader, il laghetto delle Colonne è nato attraverso l’immissione delle acque del torrente Mensola nell’antica Cava delle Colonne, così chiamata perché le sue pietre erano servite per la costruzione delle colonne della Cappella dei Principi di San Lorenzo a Firenze. In epoca più tarda sono state anche ricavate le nuove colonne degli Uffizi. Le sponde del lago ancora oggi sono delimitate da rocce che formano suggestive grotte e da una rigogliosa vegetazione che specchiandosi nell’acqua ne caratterizza il colore. Sulle sue sponde fecero tappa colti viaggiatori del Grand Tour ed ospiti illustri, fra cui la Regina Vittoria d’Inghilterra immortalata sulla copertina del London News mentre era intenta a dipingere questo angolo incantato.



Il battesimo reale del parco - Anche il Parco Romantico della Regina fu realizzato da John Temple attorno al laghetto e venne inaugurato nell’aprile del 1893, dalla stessa Regina Vittoria d’Inghilterra, cui deve il nome. Grazie a un progetto di riqualificazione avviato da anni, è destinato a diventare il più grande giardino botanico d’Italia. Nell’aprile 2015 è stato inaugurato il primo anello di circa 2 km di sentieri, sui 12 km previsti, lungo il quale sono state installate le prime frecce e i primi pannelli con la toponomastica. Sono in corso studi sulla vegetazione, che porteranno entro la fine del 2015 a didascalizzare buona parte delle specie presenti nei suoi 500.000 mq di territorio. L’obiettivo è quello di rendere l’area un laboratorio a cielo aperto nel quale inserire specie di piante con diverse affinità ecologiche per studiare l’evoluzione dei nuovi ambienti creati e sviluppare nuovi impianti sperimentali. Già ora comunque è possibile apprezzare la struttura del giardino, che si snoda fra aree boscate, umide e agresti (ovvero gli ambienti che ospiteranno le nuove piante sia autoctone e che alloctone), scorci mozzafiato verso la città di Firenze e le meraviglie presenti nel parco.



Animali insoliti, passeggiate botaniche, pic-nic ed escursioni – Varie sono le attività che la Fattoria di Maiano propone per trascorrere una giornata nella natura: si possono osservare da vicino animali (struzzi, asini amiatini,mucche di Limousine), fare pic-nic nelle aree dedicate, pranzare al ristorante con prodotti bio, organizzare piccole feste alla Casa del tè. Su prenotazione si organizzano Trekking Notturni e Safari Tours a bordo del Land Rover (max 8 posti) alla scoperta dei panorami suggestivi e della fauna selvatica del Parco.



Per informazioni: www.fattoriadimaiano.com



