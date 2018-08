Spighe Verdi: ecco i borghi rurali più virtuosi

“Spighe Verdi” si basa sull’esperienza trentennale di FEE, presente in 73 Paesi del mondo nella gestione del programma internazionale “Bandiera Blu”, il celebre eco-label volontario assegnato alle località turistiche balneari. Tra gli indicatori presi in considerazione: l’educazione allo sviluppo sostenibile e il corretto uso del suolo.



Gli indicatori dell’eccellenza - Ma quello che "Spighe Verdi" richiede alle amministrazioni è anche la sostenibilità e l’innovazione in agricoltura; la qualità dell’offerta turistica; l’esistenza e il grado di funzionalità degli impianti di depurazione; la gestione dei rifiuti con particolare riguardo alla raccolta differenziata; la valorizzazione delle aree naturalistiche eventualmente presenti sul territorio e del paesaggio; la cura dell’arredo urbano; l’accessibilità per tutti senza limitazioni. Fondamentali la qualità dell’acqua e dell’aria e la sostenibilità dell’ambiente sonoro.



Dodici regioni premiate - Le “Spighe Verdi” 2018 sono state assegnate in 12 Regioni, una in più rispetto alla precedente edizione, la Calabria (Trebisacce). Le tre Regioni con il maggior numero di riconoscimenti sono Marche, Toscana e Campania: la prima con 6 località (Esanatoglia, Grottammare, Matelica, Mondolfo, Montecassiano e Numana), la seconda con 5 (Castellina in Chianti, Massa Marittima, Castagneto Carducci, Fiesole e Bibbona) ex aequo con la Campania (Agropoli, Positano, Pisciotta, Massa Lubrense e Ascea). Seguono, con tre località la Puglia (Castellaneta, Ostuni e Carovigno) e il Veneto (Calalzo di Cadore, Caorle, Montagnana. Vantano due località il Lazio (Canale Monterano e Gaeta) e l’Abruzzo (Tortoreto e Giulianova), mentre vi è un Comune rurale per ognuna delle restanti Regioni: Piemonte (Alba), Liguria (Lavagna) e Umbria (Montefalco).



FEE, presente in 73 paesi del mondo - La FEE Foundation fon Environmental Education, fondata nel 1981, è un’organizzazione internazionale non governativa e no-profit con sede in Danimarca. Agisce a livello mondiale attraverso la propria organizzazione ed è attualmente presente in 73 Paesi nei cinque Continenti. Riconosciuta dall’UNESCO quale leader mondiale nel campo dell’educazione ambientale e dello sviluppo sostenibile.