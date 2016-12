30 aprile 2015 Sogno e realtà: il labirinto di Fontanellato Sorge nel Parmense, è fatto di bambù e copre ben sette ettari di terreno. Accanto, un magnifico museo e una biblioteca. Nel segno di Borges. Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - L’Italia si arricchisce di un’altra bellezza: uno strepitoso Labirinto, di ben sette ettari, realizzato con oltre 30 diverse specie di bambù, che sarà inaugurato in maggio nella già splendida cittadina di Fontanellato in provincia di Parma.

L’idea e la realizzazione di questo capolavoro di arte paesaggistica è Franco Maria Ricci, al cui genio editoriale e grafico si deve quella straordinaria rivista d’arte che è FMR, che soprattutto negli anni ’90 portò alla ribalta mondiale molti capolavori italiani e mondiali fino ad allora poco conosciuti.



L'ispirazione di Borges - Il Labirinto, che è ispirato ai racconti dello scrittore argentino Jorge Luis Borges, si configura come un complesso naturale e culturale di prim’ordine e sarà inaugurato nella seconda metà di maggio. “Negli ultimi quattro anni – dice Franco Maria Ricci - ho piantato circa ventimila bambù di venti specie diverse, da quelle nane (il Pleioblastus Pomilius, che non supera i 30 centimetri) a quelle giganti (il Phillostachis Pubescens, che raggiunge i quindici metri). La superficie coperta è di sette ettari, e i percorsi si sviluppano per circa tre chilometri”.



Il labirinto più grande del mondo - Quello di Fontanellato sarà il labirinto più grande del mondo e nella sua area Franco Maria Ricci ha realizzato anche un Museo una Biblioteca, un archivio. Il Museo accoglierà una collezioe che comprende oltre cinquecento tra sculture e dipinti tra cui opere di Bernini, Canova, Carracci, Ligabue, Savinio . Il Museo presenterà anche esposizioni temporanee di artisti congeniali. La prima, intitolata “Arte e follia”, sarà curata da Vittorio Sgarbi e sarà dedicata ai pittori naif padani Antonio Ligabue e Pietro Ghizzardi.



Un centro culturale di prim'ordine - La Biblioteca sarà principalmente imperniata su tre protagonisti italiani dell’arte grafica e tipografica: Gian Battista Bodoni, Alberto Tallone e lo stesso Franco Maria Ricci, alla cui splendida avventura editoriale sarà dedicato l’archivio. Insomma, come la definisce lo stesso Ricci una sorta di straordinaria Disneyland per adulti che, ubbidendo alla tradizione di Fontanellato e del parmense in generale ospiterà anche due ristoranti, uno tradizionale e uno più lussuoso. E’ prevista anche la Summer School of Art, che avrà lo scopo di far conoscere ai partecipanti, sia attraverso lezioni, sia organizzando visite guidate, le ricchezze d’arte e la memoria del territorio che comprende Parma e Mantova, Sabbioneta, Fidenza, Fontanellato, Busseto, Salsomaggiore. Infine, il centro del labirinto, una piazza di oltre duemila metri quadrati, ospiterà concerti e mercatini di antiquariato.



