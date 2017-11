Siena: uno sfavillante giro del mondo in foto

Ricco il calendario di eventi, che ha preso il via il 27 ottobre e proseguirà fino al 30 novembre, a partire dalla mostra Beyond the Lens che raccoglie i migliori scatti del Siena International Photography Awards, il contest di fotografia che ha registrato la maggiore partecipazione internazionale di sempre, raccogliendo oltre 45 mila immagini in gara.



Il top delle fotografie da tutto il mondo - Sono opere di fotografi professionisti, dilettanti e amatori provenienti da 161 Paesi di tutto il mondo. 10 le categorie in gara: in quella dedicata a Viaggi è risultata vincitrice la svizzera Alessandra Meniconzi, in quella dedicata alla Bellezza della natura vincitore è l’australiano James Stuart, mentre nella categoria dedicata a WildeLife è il russo Sergey Goshkov. Vincitore assoluto è stato il fotografo americano Randy Olson nominato Photographer of the Year SIPAContest 2017, con lo scatto che ritrae la migrazione delle gru Sandhill. Un mese intero per immergersi nella bellezza delle immagini e del territorio, approfondendo tecniche e conoscenze nel campo fotografico, attraverso workshop, photo tour ed eventi. L’arte della fotografia anche a tavola in compagnia dei piatti della migliore tradizione toscana.



In mostra gli scatti più belli- La mostra Beyond the Lens raccoglie le immagini vincitrici del SIPAContest 2017 e una selezione delle più belle foto in concorso. E’ allestita nei nuovi spazi espositivi dell’ex distilleria dello Stellino, in Via Fiorentina, che risale alla prima metà del ‘900 e si caratterizza per il forte carattere industriale. Un’opportunità speciale per ammirare gli scatti appartenenti alle 10 categorie in concorso e fare così il giro del mondo attraverso i particolari e gli attimi irripetibili immortalati dagli autori.



Per maggiori informazioni: www.artphototravel.it