Siena: in viaggio con gli scatti del fotografo d'arte

Una mostra per riscoprire il nostro pianeta - Uno spettacolo mozzafiato di mongolfiere in volo, reso ancora più magico dal sorgere del sole: con Cappadocia air baloon, l'italiano Giulio Montini ha vinto la categoria libero colore. Sono italiani anche i primi classificati delle categorie libero bianconero e Food - il valore culturale della dimensione uomo-cibo: la prima se l'è aggiudicata Fausto Podavini. Sul podio per la seconda sezione è salito Luca Bracali . Il bengalese Noor Ahmed Gelal è il vincitore della categoria viaggio con Jumping over the train: ritrae uomini intenti ad accaparrarsi un posto in treno. Per persone e ritratti la vincitrice di categoria è l'olandese Linelle Deunk. Assomigliano a due ballerine che ridono le mantidi immortalate da Hasan Baglar, di Cipro, vincitore della categoria natura con Show time. Mateusz Piesiak, primo per wildlife con White phantoms: svegliatosi prima dell'alba e nascosto tra le canne, è riuscito a ritrarre il frenetico sbattere d'ali di centinaia di uccelli. Quando lo scatto coglie l'attimo: per Flying horse, dell'australiano Joseph Tam - premiato anche come migliore autore SIPAContest 2015, oltre che vincitore della categoria sport - possiamo parlare di tempismo perfetto.



Fino al 30 novembre - Le foto premiate, insieme a una selezione delle più belle immagini in concorso, sono in mostra a Siena fino al 30 novembre. La mostra "Beyond the Lens” è esposta in cinque sedi del centro storico: il Museo di Storia Naturale dell'Accademia dei Fisiocritici (categorie natura - wildlife - fotografia di viaggio); Enoteca Italiana (categoria libero colore; libero bianconero; persone e ritratti; il valore culturale della dimensione uomo-cibo); Liceo Artistico "Duccio di Buoninsegna" (categoria architettura - sport - studenti); sede della Venerabile Arciconfraternita di Misericordia (storyboard) e Niquesa Grand Hotel Continental (foto dei giurati internazionali).



Maggiori informazioni : www.artphototravel.it