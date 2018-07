Scoprire la Lombardia sui canali più antichi d’Europa

Il Sistema Navigli è un’area ricompresa tra i fiumi Ticino e Adda con una valenza ambientale del territorio espressa dalla presenza di tre Enti Parco, veri e propri scrigni di biodiversità: il Parco Lombardo della Valle del Ticino, il Parco Agricolo Sud Milano e il Parco Adda Nord.



Arte, sport, musica e spettacolo da alcuni anni sono diventati elementi imprescindibile dai Navigli: l'acqua è cultura, è divertimento, è luogo d' incontro. I canali, ieri come oggi, rappresentano le arterie vitali della città e del territorio, animate anche dalle attività realizzate lungo i Navigli. Per ogni stagione c'è un evento e un'occasione per darsi appuntamento sui Navigli. Per tutti gli amanti della navigazione inLombardia ha pensato ad itinerari specifici e mirati, volti ad una promozione diversificata e completa del territorio.



Tour della Darsena - Con questo itinerario si offre al visitatore la possibilità di immergersi negli antichi luoghi solcati dai barconi che rifornivano di svariati beni la vecchia Milano. La banchina di partenza è situata in Alzaia Naviglio Grande.



Tour delle Delizie - L’Itinerario delle Delizie copre, con percorsi diversi tra loro per paesaggio e per durata, il tratto di Naviglio Grande compreso tra Cassinetta di Lugagnano e Castelletto di Cuggiono, uno dei tratti navigabili più suggestivi dei Navigli, completamente immerso nel verde. Tour della Martesana - Navigazione con guida a bordo di 50 minuti lungo il Naviglio Martesana da Vaprio d’Adda a Concesa di Trezzo sull’Adda.



Tour delle Conche - Partenza da Alzaia Naviglio Grande a Milano per vivere l’emozione di attraversare la prima delle 14 conche sul Naviglio Pavese, la storica Conchetta.



Navigar mangiando - Per chi desidera trascorrere una serata alternativa è possibile navigare sui Navigli e fermarsi in un ristorante e cenare. Il programma prevede la navigazione serale per raggiungere uno dei numerosi ristoranti lungo le sponde del Naviglio, dove gustare una cena a base di delizie tipiche del territorio e rilassarsi poi al ritorno, navigando in notturna nella magica cornice del Naviglio Grande fino al pontile di partenza.



Per maggiori informazioni: www.in-lombardia.it