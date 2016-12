Il Touring Club Italiano propone una serie di viaggi di gruppo a piedi in tutta Italia e specialmente lungo la via Francigena, dove si potrà anche viaggiare in bicicletta. Per l'organizzazione, l'associazione ha scelto sloWays, il tour operator del Movimento Lento, il punto di riferimento dello slow travel italiano, un gruppo di aziende e di professionisti che da anni si occupa con passione e professionalità della divulgazione del viaggio a piedi.



I tesori più sgargianti del Bel Paese - La principale destinazione sarà la via Francigena, percorsa a piedi, in bicicletta o con e-bike: un viaggio che unisce due tra le più belle città in Italia, passando per alcuni borghi straordinari, in alcuni casi più conosciuti, come San Gimignano e Monteriggioni, in altri casi meno noti ma forse per questo più interessanti e sorprendenti, come San Miniato e Colle Val d’Elsa, fino a giungere a Viterbo, la città dei Papi. Il paesaggio varia dalla piana di Lucca alle colline della Val d’Elsa, dove il moderno viandante può immergersi in atmosfere che rievocano il pellegrinaggio medievale, tra pievi millenarie e selciati antichi, prima di proseguire lungo le leggendarie strade bianche senesi per chilometri e chilometri, attraversando la Val d’Arbia e la Val d’Orcia, icone del paesaggio toscano. E il viaggio si concluderà nel suggestivo centro medievale di Viterbo, con un intero quartiere dedicato al pellegrino.



Dai paesaggi mozzafiato alle delizie della tavola - Si potranno visitare borghi meravigliosi come Bagno Vignoni, con l’enorme piscina termale al centro della piazza, e Radicofani, la cui rocca domina la Toscana meridionale. Onnipresente la tentazione di posare la bicicletta e concederci una degustazione di prodotti tipici: passeremo dalle vigne del Brunello di Montalcino, uno dei migliori vini italiani, e le zone di produzione del cacio di Pienza, prima di entrare in una delle più importanti aree di produzione dell’olio extravergine d’oliva, tra Bolsena e Montefiascone.



Magnifiche alternative - Ma l’iniziativa del Touring prende in considerazione anche chi non ha deciso che cosa scegliere tra mare e monti e propone tour sui vulcani delle Isole Eolie; tra Cala Gonone e Tiscali in Sardegna e lungo il Sentiero degli Dei nella Costiera Amalfitana. Da non dimenticare le Dolomiti con un trek in Val di Fassa mentre si prevede al più presto l’organizzazione di un cammino eno-gastronomico tra la Puglia e Matera.



Per maggiori informazioni: www.sloways.eu