Sapori italiani? Tutte le strade portano a Parma

Parma è un crocevia di strade e storie che aspettano solo di essere raccontate e assaporate. Il modo migliore per immergersi in questa realtà è viaggiare a piedi, un passo dopo l’altro, seguendo le “vie dei sapori”, un itinerario in 24 tappe che permette di soddisfare ogni curiosità.



Nel cuore della città - È il segreto del successo di “Passeggiate in Città” di “Parma nel cuore del gusto”, un format tanto semplice quanto capace di raggiungere l’essenza, il cuore della città. Questa soluzione permette di riunire, in una visita guidata – in lingua italiana e inglese – un tour tra esterni di monumenti, piazze, chiese e una degustazione di prodotti e vini del territorio in una bottega locale. Da marzo a ottobre, ogni venerdì e sabato mattina (partenza alle 10).



E i sapori della sua provincia - E il territorio di Parma, con i suoi dintorni si svela ai visitatori attraverso le proposte del club di prodotto del Comune “Parma nel cuore del gusto”: produttori e operatori del turismo lavorano fianco a fianco per offrire tour e visite guidate. Il piacere di un’immersione nel mondo della gastronomia si affianca a un’esplorazione a 360° della provincia. La gastronomia, a Parma, è una costellazione di esperienze, composta da tanti mondi da esplorare a bordo di una speciale “navicella”: la navetta dei “Parma nel cuore del gusto Tour”. Dopo il successo dello scorso anno, che ha visto una partecipazione di più di 240 persone, torna da marzo a ottobre questa articolata full-immersion nella gastronomia e nella storia di Parma e provincia. Una formula che spazia attraverso vari temi ed esperienze. Il sabato sono previsti due tour (mattino e pomeriggio) con visita a un prosciuttificio e al Castello di Torrechiara e pranzo o cena in un ristorante locale. La domenica, ma solo in mattinata, si possono visitare un caseificio produttore di Parmigiano Reggiano e la Fortezza di Bardi prima di attardarsi in un ristorante nel borgo medievale.



Lungo la strada del Prosciutto – Un’altra iniziativa riguarda la visita di Langhirano, nelle colline del parmense,dove si srotola l’antica strada del Prosciutto di Parma: qui le cosce di maiale vengono lavorate e poi stagionate in edifici dalle finestre alte e strette, da cui filtra l’aria necessaria per una maturazione perfetta. Uno dei tanti segreti di questa eccellenza parmigiana. La proposta “Quando il cibo nasce per amore” del tour operator Assapora Appennino si concentra sulle visite a caseifici e prosciuttifici e su uno dei più bei tesori della provincia, il Castello di Torrechiara, a Langhirano. Il maniero, con tratti medievali e rinascimentali, si staglia come un’apparizione fiabesca tra colline e vigneti. L’offerta prevede una visita a un prosciuttificio o a un caseificio, una degustazione e una tappa al castello, con i suoi affreschi e le sue geometrie affascinanti.



E infine Parma sue due ruote - Parma è veramente a misura di bici: è perfetta da esplorare su due ruote, pedalando tra piazze, botteghe, monumenti e parchi. Ecco perché “Parma nel cuore del gusto” ha unito la passione per la bicicletta e quello per il cibo in una formula che permette di partire alla scoperta dei sapori della capitale del cibo Made in Italy, entrando in contatto profondo con l’anima e il respiro culturale della città. I “Bici Parma tour”, organizzati in collaborazione con Infomobility e FIAB, sono “biciclettate” guidate di circa 2 ore su piste ciclabili o zone a traffico limitato, per ammirare le bellezze del centro storico e concedersi infine una meritata degustazione di prodotti tipici. Le bici, per adulti e bambini, possono essere comodamente noleggiate. Costo:



Per maggiori informazioni: www.turismo.comune.parma.it