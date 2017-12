Salerno: il golfo risplende di Luci d’artista

Luci d’Artista coniuga diversi elementi coordinati e variegati: il viaggio fantastico in un mondo di fiabe, astri, stagioni, personaggi; alberi di limone e fiori lo stupore per la scoperta della magia dei colori che accendono la notte; un momento di svago e divertimento per tutti i gusti e tutte l’età.



Protagonista il mare - Le creature ed i miti marini, i colori ed i profumi del Mediterraneo, le foreste e gli animali, la volta celeste, i mosaici con materiali riciclati, il circo, gli elementi più tipicamente natalizi lasciano a bocca aperta e coinvolgono il visitatore in un viaggio fantastico alla scoperta di una città ricca d’arte, storia e cultura. La Villa Comunale è diventata una foresta quasi un'arca di Noè popolata da animali luminosi che sembrano prendere vita. In piazza Sant’Agostino si assaporano le magiche atmosfere del Mediterraneo e della Costa d'Amalfi con effetti ottici meravigliosi al profumo di limone. Piazza Flavio Gioia si trasforma nel regno marino dominato dal tridente fiammante di Nettuno circondato dalla sua corte sottomarina. Il mare è vita in una città che respira con il mare.



La ruota panoramica - Molti gli eventi collaterali. Su tutti "Lumina Minervae". Suggestioni luminose nell'orto della Scuola Medica Salernitana, una suggestiva passeggiata, accompagnata da proiezioni luminose e suoni indimenticabili, all'interno del giardino dei semplici della storica scuola medica dedicato alla coltivazione e alla conservazione delle erbe medicinali. Da non perdere la "Giant Wheel Salerno", gigantesca ruota panoramica dalla quale poter ammirare dall'alto il panorama mozzafiato di Salerno e delle costiere Amalfitana e Cilentana.



Una card per il turista - Si rinnova la sperimentazione avviata lo scorso anno con la Salerno Luci d’artista card, la card turistico culturale di Salerno, che offre riduzioni e servizi ai turisti, visitatori e cittadini, per godere le bellezze dell’evento Luci d’Artista e della Città insieme agli operatori culturali presenti sul territorio provinciale e regionale. La card permette di usufruire di vantaggi e sconti su musei, attività commerciali, attività artigianali, attività ristorative, Hotel e B&b, parcheggi, eventi, esperienze e attrazioni.



Maggiori informazioni: www.lucidartista.it