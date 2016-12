Risparmio estate: Calabria e Sicilia al top

Una casa vacanza – dice lo studio - è un'ottima opzione di soggiorno e un buon modo per ridurre i costi, specialmente per le famiglie che necessitano di due o più camere da letto. Un'inchiesta che dimostra come, per gli italiani che devono ancora prenotare la loro vacanza, ci siano ottimi affari disponibili in alcune delle più belle destinazioni di mare. Per risparmiare sul serio è meglio scegliere una località di mare di limitata consistenza demografica. Ben 8 tra le 10 destinazioni che offrono i prezzi più convenienti per un soggiorno estivo in casa vacanza, infatti, contano meno di 50.000 abitanti e, tra queste, ci sono anche 3 paesi Trappeto (PA), Careddu (OG) and Valledoria (SS), che contano meno di 4.500 abitanti. I prezzi? Da 400 a 500 euro all'incirca. Le uniche destinazioni più grandi all'interno della top 10 sono Agrigento e Palermo. Nonostante la classifica sia capitanata da Scalea (CS) in Calabria, ben 6 delle destinazioni in classifica si trovano in Sicilia: Alcamo (TP), Agrigento, Milazzo (ME), Trappeto (PA), Sciacca (AG) e Palermo. Terza la Sardegna che può comunque contare un buon numero di destinazioni in classifica, 3 in tutto: Cardedu (OG), Valledoria (SS) e Sant'Antioco (CI).



Ma ecco la classifica.

1 Scalea, CS, Calabria

2 Alcamo, TP, Sicilia

3 Agrigento, Sicilia

4 Milazzo, ME, Sicilia

5 Trappeto, PA, Sicilia

6 Cardedu, OG, Sardegna 7 Sciacca, AG, Sicilia

8 Valledoria, SS, Sardegna

9 Palermo, Sicilia

10 Sant'Antioco, Sardegna CI