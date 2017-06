Rimini: un circo felliniano per la festa del gusto

Sul lungomare i migliori prodotti dell’Emilia-Romagna nel mercato delle eccellenze. Nella rotonda attorno al circo, speciali punti street food gourmet incontrano il gelato stellato. Di fronte al tendone, un salone a cielo aperto di creatività e manualità. Questi gli ingredienti della festa del gusto unica al mondo: si chiama Al Mèni – ovvero in dialetto romagnolo ‘le mani’, dal titolo di una poesia di Tonino Guerra - una festa dei sapori unica al mondo, dedicata al cibo in tutte le sue forme.



E la nave ( dei sapori ) va… - Il capitano è Massimo Bottura, l’equipaggio 24 chef stellati, la rotta è quella dei romani, la via Emilia da Piacenza a Rimini, il carico a bordo il tesoro enogastronomico raccolto durante il tragitto. L’approdo del viaggio sono le ‘mani’ e i ‘cuori’ dei migliori talenti della gastronomia del pianeta che quel carico lo scelgono, lo preparano e lo cucinano per migliaia di persone raccolte a due passi dalla riva del mare, sotto un gigantesco tendone che evoca un altro grande navigatore dell’arte mondiale: Federico Fellini.



La Regione dei Dop e degli Igt - Per due giorni, il 17 e 18 giugno, dalla via Emilia viaggiano verso il mare i prodotti unici della Regione con più DOP e Igp d’Europa, per incontrarsi a Rimini con gli chef più interessanti del panorama internazionale, dentro e fuori al Circo 8 e ½ dei sapori, tra degustazioni, show cooking stellati, laboratori, incontri con esperti, mercato di prodotti di eccellenza, street food stellato e gelati gourmet, lab store di artigianato, personal shopper del gusto e molto altro ancora.



Aglio nero e parmigiano - All’ombra di un grande tendone a strisce bianche e rosse, omaggio allo spirito onirico di Fellini, lo chef più premiato di sempre, Massimo Bottura, chiama a raccolta 12 chef stellati emiliano-romagnoli e 12 promesse della cucina internazionale anche nel Mercato di Al Mèni, fra i salumi straordinari del piacentino, il culatello preparato per i reali d’Inghilterra, l’aglio nero di Voghiera, lo scalogno, frutta introvabile altrove, il Parmigiano Reggiano delle vacche bianche modenesi o delle rosse reggiane, l’oro nero del balsamico tradizionale di Modena, il riso di Jolanda di Savoia, oli, vini e tanto altro ancora.



Slow food protagonista - Slow Food Emilia Romagna si fa in tre ad Al Mèni 2017 e propone diverse novità. Sotto al tendone con il “Circo 5 sensi +1” si rinnova la proposta dei laboratori con degustazioni per grandi e piccoli. Questa volta si imparerà giocando a valutare la qualità del cibo attraverso l'uso dei cinque sensi e la “meccanica” del gusto e dei sapori, per allenare mente e palato. Laboratori di approfondimento poi con il ciclo “Gradiscano... esperienze di gusto al Grand Hotel” è la proposta nuova in un luogo “dell'anima” di Rimini.



Per maggiori informazioni: www.almeni.it