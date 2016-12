24 febbraio 2015 Relax e spiritualità: vacanze in convento Per pochi giorni o per qualche ora, questi luoghi sono l’ideale per concedersi una pausa di riflessione e staccare la spina, avvolti dal fascino della storia Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - Lo spirito si ristora (ma anche il corpo, statene certi) e intanto scopre i segreti dell’artigianato, dell’erboristeria o dell’arte farmaceutica. È ciò che offrono alcuni degli oltre 800 monasteri italiani, aperti ai viaggiatori per una sosta o per un breve soggiorno. Importante sapere che non si tratta di lussuosi alberghi, ma di realtà tuttora gestite da religiosi, spesso situati in luoghi stupendi.

San Francesco del Deserto – Nella laguna di Venezia, fra Burano e Torcello, c’è la piccola isola di San Francesco del Deserto. Abitata dai Frati Minori sin dal 1230 circa, secondo la tradizione fu rifugio di San Francesco al suo rientro da un viaggio in Oriente. Quest’isola, il cui fascino ha ispirato nei secoli artisti e poeti, è aperta ai turisti per visite storico-religiose, ma anche per gustare la pace e la tranquillità che il luogo offre. A chi volesse soggiornarvi, la Fraternità francescana offre ospitalità per alcuni giorni. www.sanfrancescodeldeserto.it



Abbazia di Praglia - A circa 12 chilometri da Padova, ai piedi dei Colli Euganei, l’Abbazia di Praglia offre ospitalità a chi cerca momenti di riflessione e di condivisione. Fondata fra l’XI e il XII secolo è ora gestita da monaci benedettini che si occupano di restauro di libri antichi, apicoltura ed erboristeria. Chi decide di soggiornare qui, può partecipare alla giornata dei monaci, scandita dal lavoro, preghiera, studio e silenzio. www.praglia.it



Monastero di Camaldoli - Immerso nella pace delle colline toscane, in provincia di Arezzo, è abitato dai monaci benedettini. La comunità, fondata mille anni fa da San Romualdo, segue il motto “ora et labora” e si autogestisce producendo vini, liquori, cosmetici e cosmeceutici. Interessante l’antica Farmacia, con le ricette risalenti al XV secolo; preziosa, la biblioteca della foresteria che raccoglie circa 35.000 volumi. L’ospitalità è offerta in foresteria o, per gruppi numerosi, nelle case coloniche. www.camaldoli.it



Abbazia di Santa Maria di Farfa - Monumento nazionale dal 1928 per la bellezza architettonica e artistica, il monastero di Farfa, in provincia di Rieti nel cuore dell'antica terra Sabina, è luogo di silenzio mistico, aiutato anche dalla natura verdeggiante e rilassante che lo circonda. Gli ospiti vengono accolti nella foresteria monastica che si divide in Interna, dove si ospitano solo uomini, ed Esterna dove vengono ospitati gruppi misti e famiglie. Da provare i prodotti erboristici, ma anche le birre, i dolci, vini e liquori prodotti dai monaci che gestiscono l’abbazia. www.abbaziadifarfa.it



Abbazia di Rosazzo – Origine ultramillenaria, si trova in una splendida posizione da cui si abbraccia il panorama dei Colli Orientali del Friuli, a una ventina di chilometri da Udine. Centro di cultura e punto d’incontro umanistico e sociale, è il luogo ideale per chi cerca momenti di riflessione e di preghiera. In questo sito, in primavera, è d’obbligo visitare è il percorso delle rose, ricco di piante antiche e moderne, celebrate annualmente con la manifestazione Rosazzo da Rosa. www.abbaziadirosazzo.it



Monastero Benedettino San Pietro di Sorres – In provincia di Sassari, in una bella posizione sull’alto di un colle, è stato costruito intorno a una chiesa, splendido esempio di Romanico, edificata nei secoli XI-XII. La struttura, abbandonata per secoli, venne affidata intorno al 1950 alla comunità di monaci benedettini che la riportarono agli antichi splendori. I monaci di Sorres oggi accolgono i pellegrini nella foresteria e condividono volentieri i momenti della loro giornata scandita dai tre momenti fondamentali proposti da S. Benedetto: preghiera, lettura divina e lavoro. In questo monastero, non bisogna mancare la visita al laboratorio di restauro di libri antichi, attivo dal 1970 e molto apprezzato da enti pubblici e collezionisti privati. www.sanpietrodisorres.net



Abbazia di Vallombrosa - Nel verde dell’omonima foresta, a pochi chilometri da Firenze. Il primo edificio religioso risale al 1058 ma solo nel XVIII secolo, dopo varie fasi di costruzione, si giunse all’aspetto omogeneo e maestoso che oggi possiamo ammirare. Oltre alla struttura esterna dell’Abbazia, al suo interno si possono ammirare delle interessanti e pregevoli opere d’arte. L’accoglienza è solo per chi segue corsi ed esercizi spirituali. www.monaci.org/la-foresteria



Convento della Verna - Sull'Appennino Toscano in provincia di Arezzo, immerso nella foresta del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi. Proprio qui, la tradizione narra che San Francesco ricevette le stimmate da Gesù, durante uno dei suoi periodi di ritiro spirituale. Nella foresteria del santuario i Frati Minori accolgono i pellegrini in ricerca di silenzio e preghiera. Da visitare, il Museo dalle sale quattrocentesche, l'antica farmacia e il laboratorio di spezieria con l'ambiente più caratteristico del museo, il fuoco comune. www.laverna.it