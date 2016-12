20 novembre 2014 Puglia: fra campagna e colline, alla scoperta dei suoi borghi più belli Scelti dal Touring per le peculiarità artistiche e culturali, i borghi pugliesi sono mete ideali per gli appassionati di storia e gli amanti della buona gastronomia Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - Meta molto amata in estate, la Puglia riserva numerose sorprese anche durante il resto dell'anno: il Touring ha selezionato ben 10 borghi di questa regione per insignirli della Bandiera Arancione, riconoscimento attribuito soltanto ai borghi con meno di 15 mila abitanti considerati “eccellenti dell'entroterra”. Curiosi di sapere quali sono?

Provincia di Foggia – In questa provincia si trovano ben 6 borghi su 10 di quelli selezionati per la Bandiera Arancione, e andando in ordine alfabetico Alberona è il primo. Noto per il suo scenario verde, questo è un piccolo centro lungo l'Appennino Dauno. Una volta arrivati è d'obbligo percorrere a piedi il “Muraglione” per poter assaporare lo scenario collinare. Da vedere: la torre del Gran Priore che testimonia il tempo in cui i Cavalieri di Malta possedevano il feudo e la fontana muta, così chiamata perché bisogna avvicinarsi per sentire il suono dell'acqua. Bovino è un borgo fortificato nel periodo medievale con stretti vicoli che si diramano per il centro storico, ricco di cultura e arte, con il Castello Ducale e la Cattedrale risalente al X secolo. Orsara di Puglia vanta una storia antica e presenta su un alto dirupo un complesso abbaziale di grande interesse. Su un territorio per metà pianeggiante e per metà collinare sorge, invece, Pietramontecorvino con la sua torre normanna che domina il paesaggio e presenta a 5 km dal centro storico il sito archeologico di Montecorvino che testimonia le origini storiche del centro. Rocchetta Sant'Antonio si trova al confine tra Basilicata e Campania e richiama numerosi visitatori grazie ai suoi palazzi medievali, rinascimentali e alle piccole casette che creano un'atmosfera tipica. Da vedere: il Castello d'Aquino. Infine sempre nella provincia di Foggia sorge Sant'Agata di Puglia detta anche “la loggia delle Puglie” per il panorama di cui si gode dalla cima del castello, abitato anche da Federico II. Oltre a un imperdibile olio extravergine DOP Dauno, questo antico centro longobardo presenta anche numerose chiese che meritano di essere visitate.



Provincia di Brindisi - Su un territorio collinare sorge Cisternino che spicca per la peculiarità delle sue costruzioni: una pietra locale ha dato vita a muretti, trulli e casa con tetto spiovente che distinguono questo borgo dai paesi delle aree circostanti. Da non perdere: la piazza Vittorio Emanuele con la bella Torre dell'Orologio e la chiesa matrice di San Nicola con la Madonna del Cardellino del '500 di Stefano da Putignano. Situata in un territorio collinare del Salento Settentrionale, Oria era un importante centro messapico e poi romano e nel periodo medievale era noto per la sua comunità ebraica. Qui potete visitare il museo dell'Olio e delle Tradizioni con degustazioni per poter godere della civiltà rurale. Non mancano costruzioni storiche quali il Castello di Oria, la Porta degli Ebrei, la Porta Manfredi e la Torre Palomba, oltre alle architetture religiose.



Provincia di Bari – Decisamente noto ai più è Alberobello, inserita al centro della Valle d'Itria ovvero la Terra dei Trulli dichiarati patrimonio dell'Umanità dall'Unesco dal 1996. I trulli hanno una storia che parte da lontano: un editto del Regno di Napoli del XV secolo imponeva dei tributi su ogni nuovo insediamento urbano, ovvero toccava pagare la tasse. Per questo l'ingegno portò i Conti di Conversano, all'epoca proprietari di questo territorio, a ordinare ai contadini di erigere solo costruzioni precarie senza malta, con il semplice utilizzo della pietra. Da qui la nascita della forma rotonda con il tetto a cupola autoportante, in virtù del fatto che era la forma più solida. Non dimenticate di visitare il Trullo Sovrano, ovvero quello più grande del paese. Anche Locorotondo fa parte della Terra dei Trulli e sorge sempre nella Valle d'Itria. E' a ragione ritenuto uno dei borghi più belli d'Italia, con un centro composto da case bianche disposte su anelli concentrici. Da visitare assolutamente è il Trullo della contrada Marziolla, che risale al 1509 ed è il più antico di Puglia; da non perdere anche le chiese che arricchiscono questo borgo, la Torre dell'Orologio e la contrada Serafino dalla quale si può godere di un panorama spettacolare. Da qui si può guardare il mare, altro elemento identitario di una regione, la Puglia, tutta da scoprire. Pronti per partire?



