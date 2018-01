Puglia: a Putignano il carnevale più antico d’Europa

Ogni anno è una gran festa, con un programma ricco di appuntamenti che, tra sacro e profano, si alternano fino al martedì grasso, giorno di chiusura del Carnevale, con l’ultima sfilata in notturna, con carri allegorici assolutamente spettacolari.



Le date delle sfilate - Domenica 28 gennaio, le domeniche del 4 e 11 febbraio e martedì 13 febbraio appuntamento con il Carnevale di Putignano, 4 settimane di divertimento e 4 corsi mascherati per ammirare i giganti di cartapesta, feste, concerti, eventi, appuntamenti culturali ed enogastronomici per vivere una Puglia che sa sempre sorprendere. I 365 rintocchi della ‘Campana dei Maccheroni’ come da tradizione, scandiranno ufficialmente la fine dei festeggiamenti e l’inizio della Quaresima.



Il tema: gli eroi - Quest’anno il tema del Carnevale di Putignano è ‘Gli Eroi’: attraverso la satira e la storia moderna messa in scena dai carri allegorici, l’edizione 2018 punta a risvegliare negli spettatori un super potere troppo spesso assopito, ossia quello di divertirsi e ridere in maniera goliardica. Ognuno di noi, in fondo, può considerarsi un eroe moderno solo se davanti al divertimento, vissuto con una sana autoironia, è in grado di abbattere le differenze e le disuguaglianze sociali. Per tornare a essere tutti uguali, almeno pochi giorni all’anno. Tra l’altro, lo dice anche il claim di quest’anno, ‘Chi ride vive di più’ e a Putignano si contano ormai 624 anni di risate spensierate e allegria.



I giganti di cartapesta - Putignano è ormai famosa quasi quanto la rivale Viareggio per la spettacolarità delle sue sfilate di carri allegorici e i suoi famosi giganti di cartapesta, realizzati completamente a mano dagli artigiani pugliesi; una storia ricca di tradizioni, creatività e passione in cui argilla e gesso, carta e colori, modellano le sculture per dare forma a un manufatto unico e irripetibile nel suo genere. Negli hangar putignanesi si contano almeno 20 quintali di carta e il lavoro costante di circa 20 artigiani per dare vita a un solo carro, opera che spesso raggiunge anche i 15 metri di altezza. Un’arte tramandata, forgiata nel tempo e custodita gelosamente dai maestri cartapestai di Putignano, una maestria invidiata in tutto il mondo e richiesta per lo sviluppo delle maschere di tante altre manifestazioni italiane ed europee.



Per maggiori informazioni: www.carnevalediputignano.it